La flatulenza, comunemente detta scorreggia, è il rilascio di diversi gas sotto pressione contenuti nell’intestino ed è solitamente accompagnata da un cattivo odore.

Spesso questo succede quando il nostro stomaco avvia la digestione che inevitabilmente causa gonfiore e genera il gas che viene espulso con le scorregge.

Ci sono inoltre determinati alimenti, come latte e formaggi, che favoriscono lo sviluppo di gas intestinali e causano inevitabili gonfiori.

Questo può succedere anche quando siamo in luoghi pubblici e in questo caso dovremo fare attenzione evitando di liberarci istantaneamente, poiché produrremmo probabilmente una scorreggia rumorosa.

Dovremo invece concederci il tempo per liberarci lentamente, soprattutto quando siamo a contatto con altre persone ed il risultato potrebbe essere imbarazzante.

Per fare scorregge silenziose ed evitare di fare brutte figure in pubblico basterebbe questo geniale trucchetto

Soprattutto quando ci troviamo in un’occasione speciale e sentiamo lo stimolo di espellere l’aria, dovremo cercare di comprimere i nostri muscoli addominali.

Respiriamo a fondo mentre lasciamo uscire l’aria, questo perché un rilascio lento dovrebbe permetterci di attutire il rumore.

Nel frattempo, potremmo distrarre le persone intorno a noi facendo un rumore o starnutendo, così nasconderemo quello della nostra scorreggia.

È consigliato sedersi su materiali soffici, come un divano, anziché su una sedia, per esempio, così ridurremo notevolmente la possibilità di fare una scorreggia rumorosa.

Inoltre, se siamo seduti dovremo restare appoggiati allo schienale della sedia perché se fossimo posizionati in avanti il rumore sarebbe probabilmente più forte.

Se possibile, l’ideale sarebbe comunque dirigersi in un’altra stanza, dove non ci siano persone, così eviteremo situazioni imbarazzanti.

Maggiori informazioni

Per chi non lo sapesse, questi sono i legumi ricchi di ferro e proteine meno calorici dei fagioli e ceci, ma uno di questo causa maggiore fuoriuscita di aria.

Infatti, tra gli alimenti responsabili delle scorregge ci sono i fagioli, amati e apprezzati da molti di noi sia per le loro proprietà che per il gusto.

Inoltre, sarebbe consigliato ridurre il consumo di bevande alcoliche come la birra che con il suo consumo genera gas nel nostro intestino.

Se vogliamo comunque consumarle, sarebbe consigliato berle molto lentamente, in modo da ingerire meno aria possibile.

In questo caso sarebbe comunque utile sapere che per scegliere la migliore birra al supermercato basta conoscere questi semplici trucchetti poco conosciuti.