Fare il pesto in casa è una di quelle cose in cui molti amano cimentarsi. Si tende a seguire la ricetta del pesto alla genovese, tenuto conto che è buonissimo ed è tra i più famosi nel mondo. Tuttavia, possono esserci altre soluzioni che consentono di variare un po’ i sapori.

L’obiettivo resta, ovviamente, creare un condimento che dia alla pasta un sapore straordinario. E se si vuole applicare un diversivo, si può apprendere come fare in casa questo pesto in pochissimo tempo.

Fare il pesto in casa

Questi modi alternativi di fare il pesto possono essere anche associati ad alcune tradizioni regionali. In questo caso specifico, ad esempio, ci sono degli elementi che richiamano la Calabria.

L’esempio più chiaro è quello che riguarda la cipolla rossa di Tropea, uno degli ingredienti importanti di questa preparazione.

E allora ecco cosa serve per ottenere il risultato finale:

a) cipolla rossa;

b) peperoni rossi (300-350 grammi);

c) 50 grammi di salsa di pomodoro;

d) 150 grammi di ricotta fresca;

e) 60 grammi di olio extravergine d’oliva;

f) 40 grammi di ricotta salata dura.

Le quantità possono anche essere tarate in base al proprio gusto.

Per fare questo pesto a casa bisogna far scaldare l’olio in padella. Quando sarà caldo, bisognerà aggiungere la cipolla, che nel frattempo sarà stata sminuzzata. Con un fuoco lento si dovrà far soffriggere il tutto per qualche minuto. Successivamente si dovranno aggiungere i peperoni.

In questa fase della preparazione, il consiglio è quello di tagliarli a cubetti piccoli. L’obiettivo sarà fare in modo che gli ingredienti si sposino e si mescolino i sapori.

Dopo qualche minuto sarà il momento di aggiungere la salsa di pomodoro. In genere questa ha una densità tale da rendere necessaria l’aggiunta di acqua, per favorire la cottura.

Come fare in casa questo pesto in pochissimo tempo e con il frullatore, diverso dalla ricetta classica

Non c’è una tempistica precisa per definire quando si dovrà terminare questa fase. Quello che deve dare l’input a stoppare il tutto è la morbidezza dei peperoni.

Dopo sarà il momento di svuotare tutto in un contenitore e mettere quanto preparato a riposo per almeno 45 minuti. Poi arriverà il momento di frullare. Ma questo non sarà l’ultimo step.

Dopo averlo fatto e ottenuto un composto omogeneo, dovremo aggiungere ricotta fresca e ricotta salata stagionata. La prima darà ulteriore cremosità al pesto e l’altra darà una significativa spinta al prodotto fatto in casa.

Poi arriverà il momento di mescolare con l’ausilio di un cucchiaio e, per aumentare l’omogeneità, bisognerà aggiungere dell’olio d’oliva che favorirà il matrimonio tra gli ingredienti.

L’ultimo passo sarà l’aggiunta del sale, ma attenzione a non esagerare perché la stessa ricotta salata è molto saporita. Il pesto creato sarà da usare per condire la pasta, dopo averla scolata possibilmente al dente. Anche perché mangiarla prima che sia scotta, secondo gli scienziati, garantisce una serie di benefici.

Lettura consigliata

Come cucinare i ceci in modo semplice rendendoli croccanti e gustosi anche come spuntino