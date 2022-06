I freezer dei supermercati sono letteralmente colmi di gelati e ghiaccioli di tutti i gusti e per tutte le esigenze, vegetali, senza glutine, senza grassi aggiunti, con frutta a pezzi. Quando è il momento di fare la spesa potremmo passare ore davanti le confezioni, senza sapere cosa portare a casa. Per essere sicuri e consapevoli di cosa acquistiamo è necessario leggere attentamente gli ingredienti. Anche se realizzarli in casa sarebbe l’dea perfetta per garantire la genuinità e i prodotti di prima scelta.

Questo non vuol dire perdersi in ore di preparazione, anzi, in meno di 10 minuti e senza gelatiera, potremo realizzarne tante porzioni, utili per i giorni seguenti. Approfittiamo di tutta la frutta di stagione del periodo che è dolce e molto saporita, così da ottenere un dessert goloso leggero e fresco.

Per fare in casa gustosi ghiaccioli e gelato cremoso alla frutta non serve gelateria o panna ma questi semplici ingredienti

Non tutti posseggono la gelatiera e la panna è un ingrediente abbastanza pesante, se vogliamo preparare un gelato soffice e light in pochissimi minuti, allora è meglio usare lo yogurt. In questo caso potremo impiegare, ad esempio, quello greco, circa 250 g, poi:

300 g di frutta a piacere, come melone, frutta di bosco o fragole;

un cucchiaio di miele.

La prima cosa da fare, se vogliamo creare un gelato cremoso, è surgelare la frutta che useremo la sera prima, quindi laviamola, asciughiamola e tagliamola grossolanamente. Inseriamo i pezzi di frutta nel sacchetto per alimenti e conserviamo in freezer, in modo che il giorno dopo in pochi minuti otterremo il gelato. Usiamo un frullatore o un mixer e versiamo la frutta ghiacciata, poi lo yogurt greco e, infine, il miele. In pochi minuti potremo gustarlo decorato con frutta secca o biscottini.

In alternativa allo yogurt greco è possibile impiegare quello bianco intero, alla frutta o di soia e aggiungere del latte se si desidera più denso. Un’altra variante è usare la banana matura congelata e frullata come base del gelato, poi aggiungiamo altri eventuali gusti.

Un dessert fresco

Per realizzare dei ghiaccioli, invece, sarebbe meglio adoperare il kit, che si trova a pochi euro nei negozi specializzati e semplifica tutte le procedure. Compriamo anche degli stecchi di legno, per poter mangiare il nostro dolce senza combinare un disastro. Potremmo semplicemente frullare della frutta fresca, come l’anguria, filtrare o meno il liquido, poi versarlo negli stampini e farlo solidificare in freezer.

In alternativa, usiamo 200g di yogurt a scelta e 300g di frutta a pezzi, o 180g di marmellata, mescoliamo e ricopriamo gli stampini, il risultato sarà squisito.

Pochi ingredienti e semplici passaggi, quindi, per fare in casa gustosi ghiaccioli e gelato cremoso. Potremo servirli come merenda nei caldi pomeriggi o per rinfrescarsi dopo cena.

