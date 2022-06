L’acqua frizzante è un’acqua minerale con l’aggiunta di anidride carbonica attraverso un processo artificiale chiamato carbonazione. Per altre acque, al contrario, l’effetto effervescente è naturale, cioè dato dalla presenza di alcuni fenomeni naturali che si verificano nei pozzi artesiani.

L’acqua frizzante è presente spesso sulle tavole di tante persone, come alternativa alla normale acqua di rubinetto. Si usa per pulire perfettamente il viso, ma non tutti conoscono i tanti utilizzi dell’acqua frizzante diversi dal berla.

Quest’acqua può essere utilizzata per:

a) cucinare;

b) manutenzione e pulizia degli oggetti;

c) salute e benessere.

Utilizzi per cucinare

Per cucinare possiamo utilizzare anche l’acqua frizzante, che apporta preziosi vantaggi. Può essere usata nella preparazione di impasti, lievitati, gelati e sorbetti. Così facendo, queste pietanze risulteranno più morbide e gustose.

Durante la cottura, poi, quest’acqua dona maggiore gusto alle verdure. Grazie al contenuto di sali minerali, diminuisce l’ossidazione dei cibi, mantiene vivi i colori, in quanto impedisce l’impoverimento della clorofilla e carotenoidi, e permette la naturale conservazione delle vitamine presenti nelle verdure.

Con il suo utilizzo le pastelle verranno più leggere e croccanti, mentre i dolci saranno più morbidi e soffici.

Non tutti conoscono i tanti utilizzi dell’acqua frizzante per le pulizie di casa, della cucina, per la salute e la bellezza. Acqua frizzante per la salute e il benessere

Poiché contiene carbonato di sodio, l’acqua frizzante aiuterebbe a digerire e a combattere l’insorgere di indigestioni.

Molti Paesi tra cui la Corea e il Giappone, la utilizzano per la pulizia del viso e come cosmetico. Infatti, dilata i pori, aiuta la circolazione sanguigna e purifica il viso.

Per la pulizia e la manutenzione degli oggetti

Data la presenza dell’anidride carbonica, abbiamo la possibilità di pulire oggetti usati quotidianamente e quelli preziosi.

Possiamo pulire le superfici senza utilizzare detergenti chimici ed è in grado di eliminare macchie che presentano odori sgradevoli. Basta versare l’acqua frizzante sulla zona interessata e strofinare leggermente il capo prima di inserirlo in lavatrice per il normale lavaggio.

Lettura consigliata

