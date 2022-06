Cominciano a intravedersi i primi fiori gialli. Nel caso degli innestati, anche i primi piccoli frutti verdi. Stiamo parlando dei pomodori che stanno cominciando rapidamente a farsi largo nei nostri orti. Il grande caldo di questi giorni, unito a una buona innaffiatura, sta facendo sì che le nostre piantine crescano sempre di più.

Una grande soddisfazione per chi si diletta nel coltivarle, senza avere l’ossessione del contadino, i cui guadagni dipendono dalla prolificità del raccolto. Chi ha un orto, lo cura per diletto, senza grandi aspettative, con la speranza di riuscire a consumare un po’ dei frutti del proprio lavoro. I pomodori sono tra i preferiti di chi lo fa essenzialmente per passione. Insieme a melanzane, zucchine e peperoni.

In questi anni sono numerosi i tutorial su internet che mostrano come far crescere nella maniera corretta le verdure piantate. Un percorso che comincia dal semenzaio, a fine inverno, per arrivare ad autunno inoltrato, con l’ultima raccolta. Pensiamo a cosa fare, per esempio, con quei pomodori verdi che non matureranno più. Una famosa ricetta, che ha dato il nome a famoso un film, è una delle soluzioni.

Per fare crescere in maniera rigogliosa i pomodori non tutti sanno che devono eseguire questa semplice operazione al mattino

Oggi andremo a vedere una pratica operazione da compiere in questo periodo per aumentare poi la produzione di pomodori. Un piccolo accorgimento da esperti che tutti, però, possono decidere di prendere. Un’operazione delicata, ma utile per rendere ancora più rigogliose e produttive le nostre piantine di pomodoro.

È chiamata, in gergo, pizzicamento ed è un’azione che si va a mettere in atto sugli steli. Per avere un buon risultato, deve essere praticata almeno una volta a settimana. In cosa consiste esattamente? È presto detto. Senza utilizzare forbici o cesoie, ma solo con l’uso delle nostre mani, andiamo a pizzicare lo stelo della nostra piantina.

Questa operazione serve per andare ad eliminare quelli che vengono definiti figliastri. Ovvero quei piccoli germogli che possiamo notare sugli steli. Pizzicandoli lievemente faremo in modo che si stacchino senza problemi. Così facendo, non andremo a far spendere inutili energie alla pianta, che le concentrerà sulle parti già sviluppate.

È una manovra da attuare possibilmente al mattino, in modo che i pomodori abbiano tutta la giornata per riprendersi da questa piccola asportazione. Dopodiché, al tramonto, potremo tranquillamente procedere con l’innaffiatura.

Per fare crescere in maniera rigogliosa i pomodori, dunque, andiamo a pizzicarli leggermente per togliere quei germogli che potrebbero far consumare energia superflua alla pianta. Così facendo, essa crescerà molto meglio e produrrà di più nei giorni successivi.

Lettura consigliata

Per far crescere in maniera sana e rigogliosa i pomodori basta sciogliere in un bicchier d’acqua questo comune farmaco