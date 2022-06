Le temperature salite alle stelle in questo periodo fanno davvero quasi mancare l’aria. Quando il caldo non dà tregua, la soluzione è, molto spesso, quella di farsi aiutare da preziosi apparecchi elettrici. Come condizionatori o ventilatori. Questi ultimi sono molto comodi poiché dotati di forme maneggevoli. I ventilatori possono infatti essere spostati in ogni camera, in base alla nostra permanenza. E, certamente, laddove abbiamo bisogno di un po’ d’aria, che dalla finestra aperta non arriva.

Certo, però, il ventilatore si usa in un solo periodo dell’anno, nella stagione calda. Quando arriva l’autunno, infatti, lo strumento si mette via. In genere in cantina o nel ripostiglio. Dove permane per almeno un anno, sino al nuovo arrivo dell’estate.

Il momento di prendere il ventilatore

Quando il caldo arriva, è il momento di tirare fuori il ventilatore dalla cantina. Ma che brutta sorpresa ritrovarlo impolverato e sporco. Polvere e sporcizia potrebbero essere la causa di un suo eventuale malfunzionamento. E, inoltre, ci verrebbero restituiti nell’aria. Per cui sarebbe ideale pulire per bene lo strumento prima di pensare di adoperarlo. Ma come fare? Forse un semplice panno potrebbe non bastare. E abbiamo paura di usare prodotti chimici, che potrebbero danneggiare il ventilatore. La soluzione è una semplice astuzia della nonna.

Ventilatore come nuovo in 5 minuti dopo un anno di sporco e polvere in cantina con un’astuzia della nonna

Possiamo pulire il ventilatore riportato in casa dalla cantina in soli 5 minuti. E possiamo farlo grazie a un semplicissimo preparato a base di aceto. Dobbiamo innanzitutto pulire l’apparecchio da spento e non connesso alla corrente. Per farlo, è necessario smontare le sue griglie, staccare l’elica e spolverare queste parti con un panno di cotone che non lasci pelucchi. Allo scopo, potrebbe andare bene una vecchia t-shirt che non si usa più.

Dopo la spolverata iniziale, dobbiamo prendere una ciotola e versarci dentro dell’acqua e mezzo bicchiere di aceto bianco. Dovremo mescolare il preparato con un cucchiaio, quindi usare un altro panno o brandello di maglietta in cotone. Inumidiremo questo con la soluzione di acqua e aceto e procederemo a pulire griglia, pulsanti, elica e base del ventilatore. Successivamente asciugheremo il tutto con un terzo panno in cotone. Rimonteremo tutti i pezzi e avremo davanti a noi il ventilatore come nuovo in 5 minuti. Ricordiamo di non bagnare troppo il panno in acqua e aceto, per non rovinare i meccanismi del ventilatore.

