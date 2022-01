Fare un paio di spuntini al giorno, per non arrivare troppo affamati a ridosso dei pasti, è molto importante per condurre una dieta equilibrata.

Spesso però per questi spuntini non si segue una vera logica e si tende a mangiare in maniera sregolata, affidandosi a snack salati o dolci.

Un’ottima idea, invece, potrebbe essere quella di consumare delle golose barrette ai cereali, semplici e soprattutto salutari. In questo articolo sveleremo tutti gli ingredienti ed i procedimenti per realizzarle in pochi minuti.

Ingredienti

Per preparare 10 di queste fantastiche barrette avremo soltanto bisogno di:

150 grammi di fiocchi d’avena;

10 grammi di mirtilli rossi disidratati;

100 grammi di miele;

10 grammi di pistacchi sgusciati non salati;

10 grammi di noci;

un cucchiaino di olio di sesamo;

150 grammi di cioccolato bianco.

Quindi, ecco come preparare queste deliziose barrette di frutta e cereali, perfette per una merenda leggera e salutare

Iniziamo con la nostra ricetta, tritando grossolanamente i pistacchi e le noci. In questo caso, possiamo utilizzare anche le noci pecan che, secondo alcuni studi, aiuterebbero anche a tenere a bada il colesterolo cattivo.

A questo punto, mettiamo sul fuoco un pentolino e versiamoci al suo interno tutto il miele. Mantenendo una fiamma dolce e mescolando frequentemente, una volta raggiunto il bollore, uniamo i fiocchi d’avena.

Diamo una prima mescolata e poi aggiungiamo subito i pistacchi, le noci tritate ed i mirtilli rossi disidratati.

Continuiamo a mescolare per 3 minuti fino ad ottenere un composto abbastanza duro e compatto.

Ora procuriamoci due fogli di carta forno e spennelliamoli con dell’olio di semi. A questo punto, stendiamo il primo su una teglia e versiamoci sopra il composto di cereali e frutta. Dopo di che, copriamolo con l’altro foglio, assicurandoci che sia a contatto con la parte irrorata di olio.

Con un mattarello, appiattiamo il composto, fin quando non avrà uno spessore di 1 centimetro.

Quindi, rendiamo i bordi più regolari ed inforniamo a 130 gradi per 35 minuti. Una volta pronto, trasferiamo il tutto su un tagliere, lasciamo raffreddare ed iniziamo a ricavare dei rettangoli, tagliandoli con un coltello unto di olio.

Nel frattempo, facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco e trasferiamolo in una ciotola. Quando sarà leggermente intiepidito, immergiamovi le nostre barrette, lasciandone fuori la superficie.

Fatto questo procedimento su tutte le barrette, lasciamole solidificare in un ambiente fresco, oppure in frigorifero. Quindi, ecco come preparare queste deliziose barrette da gustare a colazione oppure per merenda, quando abbiamo bisogno di spezzare la fame.