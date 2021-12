La cucina è il luogo sacro per molti, un regno dove dare vita a deliziosi pranzi e cene per tutta la famiglia.

Proprio per questo motivo dovremmo tenerla sempre pulita e linda, per evitare possibili ricettacoli di batteri e insetti vari. Quindi, ogni angolo, anche quello più nascosto, dovrebbe essere disincrostato al massimo.

Ad esempio, l’interno dei vari stipetti e armadietti, dove teniamo il cibo, deve essere sistematicamente spolverato e disinfettato, per tenere lontano ospiti indesiderati. Allo stesso modo bisogna igienizzare a dovere lavastoviglie, lavelli, superfici, forno a microonde e classico.

Pieno di insidie, il forno, crea non pochi problemi quando arriva il momento di sgrassarlo. La situazione diventa complicata se non lo puliamo costantemente a fine cottura, per evitare che lo strato di grasso e la sporcizia prendano il sopravvento. Con semplici metodi casalinghi ed economici, però, potrebbe essere possibile risolvere il problema.

Altro che sgrassatore e bicarbonato, per scrostare il forno ed avere vetri brillanti basterebbero questi ingredienti naturali insospettabili

È risaputo che in caso di sporco eccessivo i due alleati sono grassatore e bicarbonato. Entrambi sarebbero in grado di spazzare via germi e batteri, facendo splendere il nostro amato forno. Esistono, però, altri efficaci rimedi, usando semplicemente questi elementi che probabilmente avremo già in casa.

Dunque, altro che sgrassatore e bicarbonato, per scrostare il forno ed avere vetri brillanti basterebbero questi ingredienti naturali insospettabili, senza usare prodotti altamente chimici. Un prodotto totalmente green, ed efficace in molti ambiti, è il sapone nero, derivato dall’olio d’oliva. Basterà riempire d’acqua una bacinella e, con l’aiuto di una spugna e il sapone, rimuovere il grasso dentro il forno.

Lo stesso procedimento potremmo attuarlo anche con il sapone di Marsiglia.

Il limone, poi, è un ingrediente altamente detergente ed eliminerebbe anche gli odori sgradevoli all’interno del forno. In questo caso riempiamo una teglia alta di acqua e il succo di 3 limoni e inseriamo nel forno acceso a 180 gradi per 20 minuti. Una volta freddato, sarà facile rimuovere lo sporco da tutte le pareti, con una spugna.

L’acido citrico potrebbe essere utile anche a rendere sia l’interno che i vetri come nuovi. Basterà lasciare agire un composto di acqua e acido citrico per 30 minuti sui punti particolarmente sporchi, per poi pulire con un panno morbido.

Altri rimedi green

Oltre alla classica miscela di acqua e sale o aceto di vino bianco, un altro elemento valido è l’amido di mais o la fecola di patate. Bisognerà miscelare un bicchiere d’aceto e un cucchiaio di amido o fecola, poi versarlo sull’incrostazione per qualche minuto, infine lavare con un panno.