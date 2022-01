Ormai anche noi siamo state conquistate dalla moda del momento. Abbiamo fatto una decolorazione completa o un balayage e siamo diventate bionde. Ci piacciamo moltissimo, ci sentiamo più belle che mai. Non passiamo mai inosservate e soprattutto tutti ci chiedono come abbiamo fatto a ringiovanire così tanto. Ma, come capita sempre dopo ogni colorazione, i nostri capelli sono diventati paglia. Spesso si annodano e li sentiamo secchi al tatto. Non basta il phon per asciugarli al meglio e passiamo tanto tempo a districarli prima dell’asciugatura. Ma niente paura. Esistono degli accorgimenti da fare direttamente a casa che li faranno tornare bellissimi, rinforzati e rimpolpati. Capelli decolorati come paglia, vediamo insieme come curarli a casa con le maschere e il pettine giusto.

I trucchi del mestiere

Siamo solite usare un bel turbante dopo la doccia. Avvolgiamo la nostra chioma all’interno e solo dopo pettiniamo e asciughiamo. Usiamo degli shampoo antigiallo e il balsamo adeguato, ma la tendenza all’effetto paglia non passa. Forse perché in questo modo in realtà li stiamo trascurando e anche parecchio. Per prima cosa andiamo in un negozio o in supermercato e concentriamoci sul reparto prodotti per capelli. Lo shampoo antigiallo è una buona soluzione per evitare di ripetere la decolorazione ogni 4 mesi, ma non basta. Come il balsamo che, in questi casi, non è un prodotto adatto. Non aiuta il nostro capello, ma lo devitalizza ancora di più.

Capelli decolorati come paglia, vediamo insieme come curarli a casa con le maschere e il pettine giusto

Per prima cosa concentriamoci sulle maschere. Ne esistono di tantissime. Alcune si possono applicare sul capello asciutto e lavare successivamente, altre sul capello bagnato. Trattamenti da ripetere una volta a settimana o anche tutti i giorni. Per iniziare a noi servirà una maschera per ogni lavaggio. Che sia 3 o 4 volte alla settimana, dovremo usarne una per capelli colorati. Solo in questo modo renderemo la nostra chioma finalmente rimpolpata e poco secca.

Infatti, il problema dei nodi è dovuto anche alla secchezza del capello. Torniamo quindi a casa e mettiamo la testa sotto l’acqua. Abbandoniamo il turbante, secca il capello e lo rende poroso e tendente ad annodarsi. Per asciugarli dobbiamo solo tamponarli qualche secondo. Ma prima di fare questo dovremo pettinarli appena bagnati. È preferibile pettinarli anche tra lo shampoo e la maschera. In questo modo avremo meno difficoltà a districarli da semi-asciutti.

Usiamo un pettine non a denti stretti. Rischieremo di spezzare i nostri capelli e soprattutto sarà una vera tortura per noi. Meglio una spazzola quadrata o tonda. Il phon è altrettanto importante, come anche l’acqua. Entrambi non devono essere troppo caldi, perché sfibrano sia la cute che in lunghezza. Infine, cerchiamo di usare la spazzola per lisciarli al posto della piastra. Così avranno modo di riprendersi più facilmente e si spezzeranno con meno regolarità. Godiamoci quindi il nostro biondo pazzesco e ripetiamo questi accorgimenti ad ogni lavaggio. Ecco anche alcuni metodi naturali per dare nuova vita ai capelli sfibrati.