Esiste una pianta, che si chiama Lawsonia Inermis, e non è altro che un colorante naturale al 100%. Se ne utilizzano i rami essiccati e le foglie, entrambi polverizzati, per dare una sfumatura al capello. La colorazione classica è sui toni del rosso, però esiste anche quella neutra, più chiara, e quella nera, quindi nettamente scura. È l’ideale per capelli fini, deboli e sfibrati, ma anche per definire i capelli ricci e per sgrassare quelli troppo grassi e unti. Non è, invece, adatta a chi ha i capelli secchi, poiché li secca ancora di più, e non è compatibile con capelli decolorati o ossigenati. Il biondo potrebbe, infatti, trasformarsi in verde. L’ideale è sempre affidarsi ad un parrucchiere esperto del prodotto, per trovare la soluzione migliore adatta alla nostra situazione.

I numerosi benefici dell’Henné

La polvere colorante, chiamata anche Henné, porta con sé numerosissimi benefici per i capelli. In primo luogo, è completamente naturale, in questo modo non andremmo a toccare i nostri capelli con soluzioni chimiche e dannose anche per la nostra cute. Non danneggia le fibre del capello, ma lo ricopre e lo rende più forte soprattutto contro prodotti aggressivi, come shampoo e balsamo. Lo nutre e lo lucida e, come abbiamo visto, aiuta i capelli grassi, poiché assorbe l’eccesso di sebo secreto dal cuoio capelluto. Dona anche una colorazione con sfumature. Nel caso dell’henné naturale, potremmo avere un rosso profondo con sfumature più chiare. Invece nel caso di quello nero, al sole potremmo scoprire anche delle sfumature bluastre. Infine, è ottimo contro la forfora. Con proprietà antimicotiche e astringenti, lenisce e purifica il capello e la cute.

Per coprire i capelli bianchi basta con tinte aggressive che durano solo un mese, ecco la rivoluzione 100% naturale

È una colorazione che si può fare direttamente a casa oppure dal parrucchiere. Per farlo a casa, sarà necessario comprare la polvere e iniziare il lavoro. La prima cosa da fare è stemperarla in acqua molto calda e poi aggiungere bicarbonato, limone o yogurt o aceto, olio vegetale o miele e gel di aloe vera. Infine, bisogna lasciar riposare l’impasto per circa 12 ore, di modo che le sostanze e le loro diverse proprietà si uniscano. Il giorno successivo, le cose da fare sono 2: munirsi di guanti e proteggere i vestiti con un grembiule o usare una maglietta vecchia. Spalmare il prodotto su tutto il cuoio capelluto, tra i capelli e sulle lunghezze. Magari, usando un pennello e dividendo la testa in sezioni sarà più facile distribuirlo in modo omogeneo. Più se ne usa più la colorazione sarà intensa.

Avvolgere il capello con la pellicola da cucina e lasciare in posa da 1 a 3 ore. Anche in questo caso, più starà in posa più sarà intensa la colorazione. Risciacquare e lavare normalmente. In questo modo, per coprire i capelli bianchi basta con tinte aggressive che durano poco. L’Henné dura dai 40 ai 50 giorni, ma la sua colorazione non andrà mai via del tutto, se non con la ricrescita del capello.