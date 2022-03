I capelli sono un fattore importantissimo, sia per molti uomini che per le donne. Prendersene cura è una priorità soprattutto quando ci si accorge che qualcosa non sta funzionando. A tal proposito abbiamo parlato in questo articolo di quali vitamine sono indicate per far crescere i capelli e renderli più forti. I capelli s’indeboliscono a causa di tanti possibili fattori, come, ad esempio, un periodo particolarmente stressante o una caduta eccessiva durante il cambio di stagione. Oltre alla salute del capello però, è anche importante il taglio e l’acconciatura. Esattamente come i vestiti o le scarpe, anche questo segue la moda del momento.

Le icone dei tagli che hanno segnato la nostra giovinezza

Se pensiamo a Friend forse è la serie tv che più ha meglio rappresentato i tagli che seguono le mode. A metà degli anni 90 andava di moda la permanente. Ricci vaporosi, stretti e ben definiti, meglio se cotonati e fissati con la lacca. Poi, più trascorrevano gli anni, più le mode cambiavano verso pettinature più sobrie e concise. Abbiamo detto addio alle lacche troppo aggressive e anche ai gel estremamente fissanti, preferendo prodotti più naturali. Se pensiamo al 2004, quindi all’ultima stagione della serie più amata dalla generazione Z, troviamo le protagoniste con tagli sotto le spalle, capelli listi e ben piastrati. Le curve stravaganti lasciano il posto ad acconciature più perfette e senza niente fuori posto. E adesso, con il nuovo 2022, le acconciature continuano ancora a cambiare.

Altro che caschetto, è questo il taglio rivoluzionario e bellissimo che snellisce qualsiasi tipo di viso e ringiovanisce anche superati i 50 anni

Inutile dirsi che lo scalato va poco di moda. Era molto in voga nei primi anni 2000, con tagli asimmetrici adatti ad allungare il viso, ma non a snellirlo. Esattamente come il caschetto corto. Purtroppo, per quanto ci piaccia, questo non è adatto ai visi più tondi. L’unico effetto che potrebbe ricrearsi è una forma tondeggiante e unica con i capelli e il volto. Che tende ad ingrossare e non a snellire la forma generale del viso. I capelli troppo lunghi, moltissime li trovano scomodi soprattutto durante il lavaggio e l’asciugatura. Superata la metà schiena ci vorrebbe troppa dedizione per curarsi di capelli che si sporchino spesso o tendano al secco o all’unto.

Ma esiste un taglio rivoluzionario perfetto per ogni tipologia di viso. Che sia tondo, lungo o ovale la moda 2022 sta andando verso una lunghezza medio lunga e non scalata. Perfetta nella sua versione liscia, mossa o riccia. L’ideale sarebbe tagliare all’altezza delle spalle, sotto il collo. Oppure poco sopra le spalle. Di modo da cadere dritto sul volto. Altro che caschetto, è questo il taglio che farà ringiovanire qualsiasi taglio.