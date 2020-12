Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi condivide la propria casa con un animali domestico sa bene che mantenere la casa libera dai peli di cani e gatti può essere un’impresa. Molto spesso spazzolare regolarmente il nostro amico a quattro zampe non basta per non ritrovare peli sparsi per tutta la casa, e persino l’aspirapolvere può fallire nella sua missione di eliminare i peli.

Questo vale soprattutto per i tappeti, che sono spesso i posti dove i nostri amici pelosi amano di più sonnecchiare. Se troviamo continuamente peli sui tappeti anche dopo aver passato l’aspirapolvere, non bisogna disperare, c’è un rimedio semplicissimo.

Ecco il metodo geniale per rimuovere i peli di cani e gatti dal tappeto in pochi secondi e senza aspirapolvere.

Sfruttiamo a nostro vantaggio l’elettricità statica

Il metodo geniale per rimuovere i peli di cani e gatti dal tappeto in pochi secondi e senza aspirapolvere consiste nello sfruttare a nostro vantaggio un fenomeno naturale che molto spesso troviamo fastidioso: l’elettricità statica. L’elettricità statica è un fenomeno di cui tutti facciamo esperienza nella vita quotidiana: è quella che fa rizzare i capelli quando indossiamo vestiti sintetici e che ci fa prendere la scossa quando scendiamo dalla macchina (ecco il trucco per evitare di prendere la scossa). Ma in questo caso, possiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Vediamo come.

Basta un paio di guanti di gomma

Per rimuovere i peli di cani e gatti dal tappeto basta munirsi di guanti di gomma. Si tratta dei classici guanti che proteggono le nostre mani quando laviamo i piatti in cucina. Indossando un vecchio paio di guanti di gomma, ‘accarezziamo’ energicamente il nostro tappeto. I peli di cani e gatti rimarranno attaccati ai guanti, e potremo liberarcene senza fatica. Se non vogliamo chinarci, possiamo anche foderare la scopa con un vecchio guanto, e passarla sul tappeto come se stessimo lavando il pavimento. Addio ai peli di cani e gatti sul tappeto!