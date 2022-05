Ci faremo guardare da tutti e saremo irresistibili grazie a questi 5 modi di annodare e indossare un pareo in spiaggia come gonna, copricostume o vestito

Il pareo è un accessorio che in spiaggia è davvero essenziale. È assolutamente versatile e a seconda di come lo pieghiamo ed annodiamo potremo ottenere innumerevoli capi diversi. In questo articolo spiegheremo 5 modi per portare il pareo con stile.

Partiamo da come annodare un pareo a vestito. Per trasformare un semplice pareo come vestito bastano 3 mosse. Vediamo come fare:

teniamo il pareo davanti a noi tutto aperto;

prendiamo i due lembi superiori e annodiamoli dietro al collo;

ora prendiamo gli altri due lembi in basso, portiamoli all’altezza del girovita e annodiamoli dietro la schiena.

Un secondo modo per portare il pareo come un abito è questo:

prendiamo il pareo con il lato più lungo in orizzontale;

posizioniamolo dietro alla schiena e passiamolo sotto alle ascelle;

incrociamo i lembi superiori e annodiamoli dietro al collo.

Il terzo modo che suggeriamo è leggermente più complesso dei precedenti ma sicuramente di grande effetto.

prendiamo il pareo con il lato più lungo posto in orizzontale;

posizioniamolo dietro alla schiena come fosse un mantello. Con la mano sinistra prendiamo il lembo di superiore di sinistra;

portiamolo davanti, facendolo passare sopra la spalla sinistra. Teniamolo in questa posizione;

ora prendiamo il lembo superiore destro e passiamolo sotto all’ascella destra. Passiamo il pareo davanti a noi e di nuovo sotto l’ascella sinistra, dietro la schiena e sotto l’ascella destra. Avremo compiuto un giro e mezzo del nostro corpo, sempre tenendo l’altro lembo con la mano sinistra;

non ci resta che annodare i due lembi all’altezza della clavicola.

Naturalmente il pareo si potrà annodare anche sulla destra, partendo dal lembo superiore destro.

Pareo come copricostume

Questo metodo per portare il pareo è davvero particolare ed originale. Il pareo, in questo modo, può diventare persino un sostituto della parte superiore del bikini. Ecco come fare:

prendiamo il pareo e posizioniamolo all’altezza della vita dietro, facendolo cadere lungo le gambe;

annodiamo i lembi all’altezza dell’ombelico.

passiamo il tessuto in mezzo alle gambe;

facciamo passare il pareo sotto il nodo fatto in precedenza, portandolo nella parte superiore del nostro corpo, coprendo il seno;

ora prendiamo i due lembi e annodiamoli dietro la schiena.

Come fare una gonna-pantaloncino

Questa procedura richiede 4 passaggi ma è molto diversa dai soliti gonnelloni con un semplice nodo:

posizioniamo il pareo davanti a noi all’altezza della vita;

prendiamo i lembi superiori e facciamo un nodo all’altezza del girovita ma dietro la schiena;

passiamo il tessuto cadente sul davanti in mezzo alle gambe e portiamolo sul dietro tenendo il lembo destro con la mano destra e il lembo sinistro con la sinistra;

portiamo i lembi davanti a noi e annodiamoli all’altezza dell’ombelico.

