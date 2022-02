Una casa piena di fiori nei vasi è sempre una bella idea. Non bisogna aspettare, però, la primavera oppure l’estate. Ci sono moltissimi fiori che possiamo mettere in vaso anche nei periodi più freddi, come autunno o inverno.

Quello che a tutti è ovvio è che questi avranno vita breve, essendo dei mazzi di fiori recisi. Il massimo che possono durare è circa una settimana, poi dopo inizierà il lento declino. E così i petali inizieranno a cadere, avranno lo sguardo rivolto verso il basso, cambieranno colore fino a quando non rimarrà più nulla.

Ci sono, però, dei metodi naturali che possiamo attuare per rallentare questo declino. In questo modo, potremo goderci al meglio i fiori recisi nel vaso. Non sono metodi miracolosi che bloccano questo declino, però aiutano i fiori. L’unica cosa che li tiene in vita è l’acqua, poiché non hanno la terra da cui prendere sostanze per la crescita.

Se non vogliamo usare i metodi naturali, in commercio ci sono dei liquidi che possono essere diluiti in acqua e che hanno la stessa funzione. Ovvero quella di rafforzare il fiore reciso. Un po’ come quei nutrienti liquidi che sciogliamo nell’acqua delle orchidee. Altrimenti possiamo optare per i rimedi naturali, che le nonne ci hanno insegnato.

Per far durare a lungo i fiori recisi in vaso ecco i due nutrienti naturali da aggiungere all’acqua

Quindi, oltre alle sostanze liquide che possiamo comprare al supermercato, ce ne sono altre naturali. Principalmente sono due, e hanno funzioni diverse.

Poniamo il caso che abbiamo deciso di comprare dei tulipani e di metterli al centro del tavolo in sala da pranzo. Le regole che valgono per tutti i fiori, come per le rose, sono quelle di recidere il gambo e di rimuovere le foglie troppo basse. Quelle che sarebbe entrate in contatto con l’acqua. Questo perché l’acqua potrebbe far ammuffire le foglie e farle morire. Quindi, niente foglie che toccano l’acqua.

L’acqua, ricordiamo, che va cambiata quotidianamente. Infatti ogni giorno i nostri fiori devono avere acqua pulita. A questa possiamo aggiungere un pizzico di zucchero, che andrà a rinforzarle, e un cucchiaino di aceto, che invece disinfetta l’acqua. Questi due elementi servono per far durare a lungo i fiori recisi, che abbiamo nel nostro vaso.

Ricordiamoci di aggiungerli ogni volta che cambiamo l’acqua. Se invece preferiamo i metodi tradizionali, allora possiamo recarci al supermercato e comprare un liquido fertilizzante per fiori recisi.

