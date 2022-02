Oltre a Gemelli e Aquario sono questi i segni zodiacali che amano cacciarsi in relazioni sbagliate ed ecco perché 

Una relazione complicata lascia sempre degli strascichi difficili da elaborare, sia nell’immediato che nel lungo periodo.

Se c’è una cosa, però, che dovrebbe sempre far star bene o comunque essere relativamente semplice, quella è l’amore.

Con questo non vogliamo certo intendere che non debbano e non possano esserci scontri e diverbi anche accesi.

A volte, anzi, rappresentano il “pepe” all’interno di una relazione, non solo nel momento della riappacificazione.

Anche dal litigio, infatti, se affrontato in modo costruttivo, la coppia può uscire fortificata e ancor più consapevole.

Il confronto anche duro può farci comprendere meglio i limiti dell’altro e la strategia migliore per affrontare insieme determinate situazioni.

Questo, però, ripetiamo, all’interno di una relazione sana, dove non si superano mai certi limiti di rispetto reciproco.

Tuttavia, quando i litigi si fanno troppo frequenti e i momenti d’ira si fanno sempre più frequenti, forse sarebbe bene fermarsi a riflettere.

Mal comune mezzo gaudio

Alcuni credono di avere la calamita per certi tipi di persone a volte totalmente incompatibili con loro.

In questo senso l’oroscopo parla chiaro.

Oltre a Gemelli e Aquario, sono questi i segni dello zodiaco che tra poco scopriremo a cacciarsi spesso in dei veri e propri guai sentimentali.

Le ragioni, ovviamente secondo la lettura astrale, sono ben precise.

I nati sotto il segno dei Gemelli, ad esempio, temono più di ogni altra cosa di essere feriti. Per questo motivo si ritrovano spesso ad allontanare anche quelle persone che potrebbero anche renderli felici.

Il rischio di attirare individui più superficiali aumenta così in maniera esponenziale.

Gli Aquario, invece, hanno la tendenza a “impantanarsi” con persone senza troppo polso, proprio per la loro natura tranquilla e pacifica.

In realtà, i nati di questo segno avrebbero bisogno di qualcuno di fermo e stabile che sappia essere una guida.

Oltre a Gemelli ed Aquario sono questi i segni zodiacali che amano cacciarsi in relazioni sbagliate ed ecco perché

Non solo questi due segni, però, si ritrovano con una certa frequenza invischiati in delle relazioni complesse.

Anche Ariete, Scorpione e Cancro hanno il loro bel da fare.

Gli Ariete, infatti, solitamente si infatuano di persone simili a loro, decise, combattive e toste.

Questo porta inevitabilmente a degli scontri e ad uno scemare della passione.

Gli Scorpione, invece, lunatici e avvolti dal loro alone di mistero, finiscono spesso con l’innamorarsi di persone poco affidali.

Ciò di cui avrebbero più bisogno sarebbe qualcuno di sensibile e comprensivo, che sappia dar loro la giusta dose di comprensione e sostegno.

Infine, i nati sotto al segno del Cancro, invece, hanno bisogno di molte attenzioni, arrivando a preferire persone totalmente assoggettate a loro.

Questo, però, è tutt’altro che sintomatico di una relazione sana fatta di dare e avere.

