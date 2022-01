Avere le unghie lunghe, con quel tratto bianco che spicca sul rosa carne, per molti può essere un’impresa.

Chi ha il vizio di rosicchiarle continuamente è come se avesse delle “forbici” in bocca e sarebbe proprio il primo nemico della lunghezza.

Però, c’è anche chi deve lottare contro continui spezzamenti e sfaldamenti che minacciano il nostro impegno quotidiano nel raggiungere certi centimetri.

Molte, allora, ricorrono al gel, che potrebbe essere una soluzione per non avere più sott’occhio quelle piccole unghiette che non ne vogliono sapere di crescere.

In realtà, sarebbe più che altro un’illusione, perché sopperisce a ciò che naturalmente ci manca.

In questo articolo, però, potremmo trovare delle valide alternative per dire stop alla ricostruzione gel e sfoggiare unghie lunghe che sono finalmente nostre al 100%.

Per far crescere le unghie e rinforzarle senza usare il gel potrebbero bastare questi 5 metodi furbetti

Se rientrassimo nella categoria dei “rosicchiatori seriali” la prima cosa da fare sarebbe smettere immediatamente di mangiare le unghie.

In questo modo potranno crescere indisturbate anche se probabilmente i primi tempi faranno più fatica.

In generale, per tutti colori che si pongono come obiettivo “unghie più lunghe del solito”, sarebbe fondamentale fare regolarmente la manicure.

Rivolgerci ad un’estetista sarebbe la cosa migliore ma si tratta di una manutenzione che possiamo anche fare a casa.

In questo caso alcuni consigli base sarebbero:

agire quando le unghie sono più morbide, per esempio, dopo la doccia oppure dopo un maniluvio;

evitare di usare forbici o tronchesi per accorciare ma optare per la sola lima;

limare dirigendo i movimenti verso un’unica direzione;

avere cura anche delle cuticole arretrandole o rimuovendole con un bastoncino d’arancio.

Importantissimo, poi, sarebbe tenere le unghie il più idratate possibile perché in questo modo saranno anche più nutrite, forti e resistenti.

Per farlo, potremmo massaggiare ogni sera dell’olio d’oliva su ogni unghia e lasciarlo in posa fino al completo assorbimento.

In alternativa, potremmo optare per:

a) olio di mandorle dolci;

b) olio di jojoba;

c) olio di Argan;

d) olio di ricino.

Gli ultimi 2 metodi

Una regola d’oro per far crescere le unghie più velocemente sarebbe proteggerle da due suoi nemici giurati.

Il primo sarebbe il freddo, che potrebbe provocare secchezza mentre, il secondo sarebbe l’acqua, che potrebbe ammorbidirle troppo con un unico risultato finale: indebolimento.

Quindi, il consiglio sarebbe quello di indossare dei guanti prima di uscire e durante le faccende domestiche che prevedono un contatto prolungato con l’acqua.

Infine, potremmo associare a tutto ciò anche l’utilizzo di un classico smalto indurente.

Solitamente questo serve non solo per indurire le unghie ma anche per accelerare l’allungamento, dare il giusto nutrimento, proteggerle da agenti esterni e rivitalizzarle.

