Uno dei frutti più dolci che esista è il cachi. Di origine cinese, anche se non ancora completamente accertata, e il Giappone potrebbe avere da ridire, arrivò in Europa alla fine del Settecento. All’inizio venne utilizzata come pianta ornamentale, poi, con il passare degli anni, si iniziò ad apprezzarne i dolci frutti e cominciarono le prime coltivazioni.

Grazie alla sua caratteristica di albero piuttosto semplice da coltivare, che non teme né il freddo né i parassiti, la sua diffusione è via via cresciuta. Oggi, è una delle piante da giardino più in voga. Spesso, produce molti più frutti del necessario e, purtroppo, tanti di essi vengono sprecati, perché non raccolti.

Hanno un processo di maturazione abbastanza lungo, di conseguenza i cachi sono frutti che possono essere conservati abbastanza facilmente, senza un gran deperimento. Possono giacere in clima fresco e asciutto anche per più di tre mesi, senza andare incontro a muffe o marciume.

Il cachi contiene tantissima vitamina B, zuccheri e sali minerali come fosforo e potassio. Abbiamo deciso oggi di abbinarlo a un altro frutto simile per dolcezza e qualità, di cui abbiamo già scritto in diverse occasioni. Stiamo parlando del kiwi gold e andremo a proporre questo gustoso accoppiamento in una torta ottima per una merenda salutare e nutriente. Ecco gli ingredienti.

Un’abbuffata di vitamine, fosforo e potassio con questa torta invernale senza burro ideale per una dolce merenda

Ci serviranno:

4 kiwi gold;

2 cachi;

3 uova;

100 grammi di zucchero;

100 ml di olio di semi di girasole;

250 ml di latte;

350 grammi di farina;

una bustina di lievito per dolci;

cannella in polvere.

Iniziamo la preparazione sbucciando i kiwi e tagliandoli a pezzotti. Per quel che riguarda i cachi, invece, possiamo decidere di utilizzare la varietà mela, di consistenza dura, o la più classica, Loto di Romagna. Nel primo caso, sarà più semplice affettarli, nel secondo ne useremo solo la polpa, essendo di consistenza gelatinosa. Sia per l’uno che per l’altra scelta, però, dovremo usare un cachi e mettere da parte l’altro, per la parte finale della torta.

Successivamente, in un’altra ciotola, sbattiamo insieme uova e zucchero, fino a che prendano una consistenza cremosa. A quel punto, aggiungiamo l’olio, il latte e la cannella, continuando a usare il frustino, elettrico o manuale, per amalgamare bene. Aggiungiamo poi, in diverse fasi, la farina, in modo che non si formino dei grumi. Per ultimo, mettiamo la bustina di lievito. Quando l’impasto avrà raggiunto una consistenza cremosa, potremo unire kiwi e cachi, per poi amalgamare definitivamente.

Versiamo il composto ottenuto in una tortiera che avremo foderato con la carta da forno. Poi, sopra, metteremo il rimanente cachi. O a fette, se cachi mela, oppure la polpa se Loto di Romagna. Facciamo cuocere per 40 minuti a 180 gradi. Lasciamo raffreddare, poi potremo godere di un’abbuffata di vitamine, fosforo e potassio con questa torta con cachi e kiwi. Davvero ottima per una dolce merenda o per concludere un pasto in compagnia.