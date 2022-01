L’inverno ormai è arrivato e questo si porta dietro un freddo intenso che percepiamo nell’aria e sperimentiamo sulla nostra pelle.

Tra le varie parti del corpo, quelle meno protette sono senza dubbio le mani che vengono attaccate dalla morsa del gelo. Questo significa che al loro posto potremmo avere due cubetti di ghiaccio che, a poco a poco, potrebbero seccarsi e screpolarsi.

Nonostante ciò, anche in queste condizioni, le nostre mani non si fermano mai e continuano ad essere indispensabili nelle infinite attività della vita quotidiana. Per questi motivi, ogni tanto, dovremmo concedere una pausa e regalare alle nostre mani un momento di totale relax e di nutrimento inteso.

Una maschera potrebbe essere la soluzione ideale e in questo articolo vedremo come prepararne alcune in casa, 100% naturali ed economiche.

Ovviamente, ricordiamo che questi sono dei semplici metodi naturali e fatti in casa, tuttavia per i soggetti allergici e per chi ha la pelle più sensibile e soggetta ad infiammazioni cutanee suggeriamo di consultare un medico prima di mettere in atto qualunque strategia.

Stop a mani come carta vetrata con queste maschere naturali fai da te per averle subito morbide come una nuvola

Proprio come quella che facciamo al viso la maschera per le mani ha la stessa funzione di base che è quella idratante.

Per realizzarla ci serviremo di prodotti naturali alcuni dei quali potremmo già avere in casa e altri da acquistare per esempio in erboristeria.

Inoltre, indispensabile sarebbe l’utilizzo di guanti in cotone che servirebbero:

per avvolgere i prodotti che utilizziamo creando un effetto caldo rilassante e in grado di far penetrare i principi attivi in profondità;

evitare di sporcare oggetti, coperte e vestiti durante il trattamento.

Maschere extra nutrienti

Queste maschere proprio per il loro effetto super nutriente sono a base d’olio.

Tutto quello che dovremmo fare sarebbe spruzzarne una generosa quantità sul palmo delle mani, spalmarlo dappertutto, indossare i guanti e attendere circa 15 minuti.

Per realizzarle potremmo spaziare tra:

il comune olio extravergine d’oliva apprezzato per le sue proprietà anti-age ed emollienti;

l’olio di jojoba considerato un naturale elasticizzante, lisciante e in grado di combattere eventuali irritazioni;

l’olio di mandorle dolci che sarebbe antiossidante, anti-age e lenitivo.

Inoltre, a tutte e tre le varianti potremmo aggiungere qualche goccia di succo di limone perché:

sarebbe un potente disinfettante naturale contro piccoli taglietti da screpolature;

contribuirebbe al rinnovamento cellulare;

andrebbe a rimpolpare e rivitalizzare la pelle.

Maschere più corpose e meno oleose

Al contrario, se non gradissimo la sensazione di avere la pelle unta potremmo sostituire l’olio con due frutti comunissimi.

Da una parte la banana che agirebbe come anti-age, contro secchezza, disidratazione e screpolatura anche causata dal freddo.

Dall’altra parte l’avocado che in più sarebbe anche un buon elasticizzante.

Tutto ciò che dovremmo fare sarebbe ridurre la polpa in una cremina compatta, spalmarla sulle mani, indossare i guanti e attendere sempre 15 minuti.

Inoltre, la bellezza di questa versione di maschera è che può avere anche un effetto scrub.

Basta semplicemente aggiungere dello zucchero di canna, del caffè oppure della crusca.

Quindi, diciamo finalmente stop a mani come carta vetrata con queste maschere naturali fai da te per averle subito morbide come una nuvola.

