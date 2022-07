Sono sempre di più gli italiani, e soprattutto le italiane, che hanno imparato l’importanza di un pavimento pelvico in salute. Il pavimento pelvico è costituito dai muscoli nella parte inferiore dell’addome. Può essere durante la nostra vita soggetto a traumi, specialmente per complicazioni delle gravidanze, e quindi non funzionare più adeguatamente. Ma anche se non abbiamo problemi particolari, è sempre raccomandabile prestare la massima attenzione alla salute del nostro pavimento pelvico, onde prevenire complicazioni future.

Molti sanno, ad esempio, che farebbe bene per i muscoli del pavimento pelvico utilizzare un rialzino quando siamo seduti sul water. Il rialzino, infatti permetterebbe ai nostri muscoli di avere una posizione più naturale. Ma questo non è l’unico consiglio. Vediamo qualche altra buona regola.

Non dobbiamo mai trattenere urina e feci

Troppe persone hanno la cattiva abitudine di trattenere lo stimolo ad andare in bagno durante la giornata. Se succede una volta in caso di emergenza, pochi danni. Ma quando diventa un’occorrenza quotidiana le conseguenze potrebbero essere serie sul lungo andare. Il pavimento pelvico, infatti, viene sforzato continuamente, e i muscoli assumono posizioni innaturali. Danni al pavimento pelvico potrebbero addirittura portare a problemi di incontinenza fecale o urinaria, quindi è fondamentale prendercene cura.

Molti già utilizzano il rialzino ma ecco tre azioni importantissime per rafforzare il pavimento pelvico

Un altro consiglio per un pavimento pelvico in salute è di fare attenzione ai possibili traumi dovuti ad un allenamento e un’attività sportiva intensa. Specialmente urti, scossoni o sforzi ripetuti possono danneggiare o peggiorare i problemi al pavimento pelvico. È quindi sempre consigliabile seguire un programma sportivo sotto la supervisione di un allenatore professionista, che ci saprà indicare quali esercizi sono adatti a noi e quali invece sarebbe meglio evitare per la salute del nostro pavimento pelvico.

L’importanza della salute intestinale

Molti già utilizzano il rialzino, ma un altro segreto per il benessere del pavimento pelvico è la dieta. La buona salute, infatti, passa anche dall’intestino. Se dobbiamo sempre sforzarci per andare in bagno, o abbiamo feci troppo dure, o soffriamo di stitichezza questo certamente non farà bene al pavimento pelvico. Per questo, è fondamentale avere un occhio di riguardo alla dieta. In particolare, dobbiamo scegliere cibi ricchi di fibre e anche bevande che combattono la stitichezza e ci aiutano ad assorbire meglio i nutrienti. Ne beneficeranno non solo il nostro intestino e il nostro pavimento pelvico, ma il nostro intero organismo.

Lettura consigliata

Tra gli alimenti da limitare per chi ha l’intestino irritabile ci sarebbero anche alcuni frutti insospettabili