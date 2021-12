Quando i valori della pressione arteriosa raggiungono livelli sopra la norma, potrebbe aumentare il rischio di possibili patologie cardiovascolari. Se i valori della “massima”, o sistolica, raggiungono e superano i 140 mmHg, allora potremmo soffrire di ipertensione. In ugual modo, se i valori della pressione “minima” sono sopra la norma, è meglio approfondire il problema.

Sicuramente rappresenta una spia per effettuare ulteriori analisi e visite mediche ed eventualmente controllare la situazione attraverso un trattamento opportuno. È una condizione che colpisce le persone adulte e anziane, ma può anche interessare i più giovani.

Solitamente, i primi sintomi che potremmo percepire sono: mal di testa, vertigini, vista offuscata e anche sanguinamento dal naso. Ma non è detto che i sintomi siano subito chiari ed evidenti, per questa ragione, dovremmo controllare i valori periodicamente, anche senza nessun campanello d’allarme.

I fattori che conducono all’ipertensione potrebbero essere tanti e di diversa natura. Le cause che favorirebbero questa condizione sono quindi: sovrappeso, diabete, stress, poco movimento fisico, età, ma anche uno sbilanciamento tra sodio e potassio.

Questo vuol dire che se nella nostra alimentazione ci sono cibi altamente salati e ricchi di sodio, allora aumentiamo le possibilità di alzare la pressione.

Per evitare pressione alle stelle oltre caffè e salumi attenzione a 2 alimenti e a questo metodo di cottura

Può capitare che, dopo una serie di esami e controlli da specialisti, ci venga consigliato un trattamento farmacologico, sicuramente accompagnato da una sana alimentazione, ricca di potassio.

Grandi alleati potranno essere verdura e frutta fresca e di stagione, limitando i piatti carichi di sale, sostituendolo magari con spezie o erbe.

Prediligere bevande senza caffeina, come il caffè o comunque regolarne il consumo. Anche cibi golosi come insaccati salati, non sono proprio un toccasana in questa particolare condizione.

Anche se non aggiungiamo sale nelle pietanze, queste potrebbero già contenerne più del dovuto, questo è il caso degli affumicati.

Quindi, salmone, aringa, wurstel, alcuni formaggi e tutto ciò che prevede affumicatura non sarebbe consigliato quando abbiamo la pressione alta. Questo perché solitamente la tecnica prevede un’abbondante salatura del prodotto.

Salsa di soia e liquirizia

Anche alcuni condimenti che pensiamo non contengano sale, come la salsa di soia, potrebbero peggiorare la situazione, se usati senza limiti.

Questa golosa radice ha dei possibili effetti benefici in alcuni casi, infatti sembra sia consigliata per favorire la digestione. Mangiandone in certe quantità, però, potrebbe fare alzare la pressione in maniera eccessiva, per questo sarebbe meglio scartarla in caso di pressione sopra la norma.

Dunque, per evitare pressione alle stelle oltre caffè e salumi attenzione a 2 alimenti e a questo metodo di cottura.