Tra avere invitati ogni sera e grandi preparazioni culinarie, le nostre cucine e sale da pranzo saranno messe a dura prova. Se fino ad ora abbiamo cercato di fare trovare ai nostri ospiti la casa linda e pulita, adesso sarà sempre più complicato mantenere le superfici senza macchie.

Per di più, non avremo tutto quel tempo per passare stracci, cera e lucidatrici nel pavimento in gres. Non possiamo rischiare, però, di fare brutta figura, né di lasciare quel disastro nelle zone più frequentate e delicate di casa.

Certo, potremmo acquistare prodotti specifici, naturali o chimici, per cercare di rendere tutto immacolato. Ma tra le tante spese del momento, se riuscissimo a risparmiare, pur ottenendo lo stesso risultato, sarebbe fantastico.

Infatti, esistono degli ingredienti, che molto probabilmente già abbiamo in dispensa, utili a detergere le pavimentazioni in ceramica di ogni singola stanza. Se vogliamo avere quel tipico effetto “specchio”, basterà munirsi di straccio pulito e panni in microfibra, oltre che di questi preziosi alleati del pulito.

Per avere pavimenti in ceramica lucidi e brillanti senza aloni non serve la lucidatrice ma questi trucchetti efficaci

Per lucidare a dovere le piastrelle di casa, mescoliamo dentro il secchio d’acqua calda:

mezzo bicchiere di spremuta di limone;

2 cucchiai di bicarbonato;

uno di aceto di mele;

un cucchiaio di sapone di Marsiglia, liquido o in scaglie.

Dopo avere rimosso la polvere, iniziamo a passare lo straccio con questo mix e successivamente asciughiamo con un mocio asciutto o umido. In questo modo spariranno le macchie e tutta la superfice risplenderà.

Infatti, per avere pavimenti in ceramica lucidi e brillanti senza aloni non serve la lucidatrice ma questi trucchetti efficaci, casalinghi.

Se non abbiamo tutti gli ingredienti, basterà utilizzare 3 cucchiai di alcol e 3 di aceto bianco o di mele, da diluire con l’acqua, circa 3 litri. Passiamo lo straccio e, come nel precedente caso, asciughiamo.

Sembrerà incredibile ma anche l’acqua di cottura delle patate, ricca di amido, potrebbe sgrassare e igienizzare i nostri pavimenti. Aggiungiamola in grandi quantità nel secchio colmo d’acqua per pulire a terra, poi sciacquiamo.

Altri 3 modi

Tra i vari rimedi della nonna, potremmo ottenere pavimenti invadibili con il limone e il tetraborato di sodio, spesso utilizzato per smacchiare il bucato. In un litro d’acqua aggiungiamo un cucchiaio di spremuta di limone e 3 cucchiai di tetraborato, utilizziamo poi la miscela per passare lo straccio. Questa soluzione è utile per trattare le superfici opache e molto macchiate.

In caso di aloni ostinati e difficili da rimuovere, utilizziamo sale grosso e aceto, praticamente dei lucidanti naturali. Ancora più green è la soluzione che prevede l’uso del percarbonato di sodio, solo pochi cucchiaini per sbiancare.

Prima di effettuare la pulizia con questi ingredienti, facciamo la prova in un piccolo spazio, perché la ceramica ha diversi tipi di porosità e potrebbe reagire in maniera differente.

