Rispettare le tradizioni è bello, ma è ancora meglio aggiungere un tocco alternativo: ecco 3 ricette originali con la sfoglia per trasformare cotechino e lenticchie in un piatto raffinato e sfizioso per Capodanno.

Come rivisitare un classico delle feste

Sulle tavole degli italiani, a Capodanno, non possono certo mancare cotechino e lenticchie. D’altronde i gustosi legumi sono indispensabili non solo come contorno, ma anche per portare soldi!

Sembra addirittura che questa tradizione risalga agli antichi Romani. I nostri antenati, infatti, consideravano le lenticchie come un investimento per i mesi successivi, e ne regalavano un sacchettino come augurio per l’anno nuovo.

Insomma, liberarsi di questa antica usanza sarebbe un vero peccato. Ma c’è anche da dire che il cotechino con le lenticchie è un piatto piuttosto pesante. E magari si ha voglia di sostituirlo con un secondo un po’ diverso.

Per fortuna le tradizioni possono essere rivisitate. Il classico cocktail di gamberi, per esempio, diventa l’ispirazione per 3 rapide alternative gourmet che lasceranno gli ospiti a bocca aperta. Perfino le tartine al salmone, viste e straviste, si trasformano con un pizzico di fantasia e qualche ingrediente originale.

Lo stesso può dirsi per il cotechino. Basterà infatti una sola aggiunta per servire l’insaccato in maniera inusuale: la pasta sfoglia. Questa si può fare in casa, oppure per risparmiare tempo la si può acquistare già pronta al supermercato.

3 ricette originali con la sfoglia per trasformare cotechino e lenticchie in un piatto raffinato e sfizioso per Capodanno

La prima soluzione per proporre un assaggio di cotechino e lenticchie è trasformare questo piatto in un antipasto. Ecco come preparare dei gustosi cestini di pasta sfoglia ripieni:

cuocere il cotechino e le lenticchie seguendo la propria ricetta preferita; tagliare dei cerchi nella pasta sfoglia; procurarsi degli stampini per muffin e disporli a testa in giù; creare la forma dei cestini modellando i cerchi di sfoglia attorno agli stampini per muffin; cuocere in forno a 200 gradi per circa 10 minuti; far raffreddare i cestini, poi riempirli con le lenticchie calde e bocconcini di cotechino.

Ancora un altro antipasto

La seconda proposta è un altro antipasto: il raviolo di sfoglia. Anche in questo caso bisognerà cucinare il cotechino e le lenticchie come si è abituati. Basterà poi seguire questi passaggi:

una volta cotto, il cotechino va spellato, tagliato e pezzetti e frullato;

mescolare il trito di cotechino e le lenticchie per creare un gustoso ripieno;

ritagliare la pasta sfoglia in quadrati di circa 10 cm di lato;

mettere una cucchiaiata di ripieno al centro della sfoglia, coprire con un altro quadratino di pasta e schiacciare bene i bordi per ricavare un “raviolone”;

spennellare la sfoglia con un tuorlo d’uovo;

praticare su ogni raviolo due tagli con il coltello;

cuocere in forno a 190 gradi per circa 10 minuti.

Dagli antipasti al secondo

Infine, si può proporre il cotechino accompagnato dalle lenticchie come secondo piatto, ma in maniera originale: basterà prepararlo in crosta.

Il procedimento è semplice: dopo aver bollito il cotechino, lo si avvolge nella pasta sfoglia e si fa continuare la cottura in forno. Ma si trovano anche tante ricette originali, con l’aggiunta di altri ripieni.

Insomma, con un po’ di fantasia il cotechino e le lenticchie possono davvero diventare sfiziosissimi!

