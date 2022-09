Ospite la scorsa domenica di Mara Venier su Rai Uno stupisce tutti. La mancata corrispondenza tra la sua età anagrafica e la leggerezza del suo volto sorprende il pubblico in studio e a casa. Così Silvana Giacobini a 83 anni incassa commenti e visualizzazioni social da scatenare quasi l’invidia delle più accanite influencer.

Età e carriera di Silvana Giacobini

Balza agli occhi il fatto che ha 83 anni e non li dimostra e lei ci ride sopra. Signora del gossip, della moda e del glamour, Silvana Giacobini è simbolo di un giornalismo di qualità. Con lei il gossip è sempre rispettoso. Le persone oggetto delle sue notizie e dei servizi giornalistici con la Giacobini godono di un rispetto singolare. Tutto frutto di quella capacità intelligente ed elegante di saper raccontare senza mai sforare nel giudizio né tantomeno fomentare o ingigantire fatti e fatterelli. Nasce a Roma ma deve molto alla città di Milano, che ama particolarmente. Prima conduttrice poi direttore di testata. Tra i suoi numerosi successi ci sono la direzione del settimanale «Chi», sua creatura, oggi diretto da Alfonso Signorini. E ancora «Diva e Donna» del gruppo Cairo Editore.

Ha 83 anni e non li dimostra ed è lei la regina del glamour e del gossip

È difficile capire quale sia il segreto della sua giovinezza. Di sé racconta sempre molto poco. Infatti la sua vita privata è abbastanza defilata rispetto al mondo dello spettacolo. Sappiamo che è moglie fedelissima di Piero con cui è insieme da moltissimi anni ed è mamma di Elisabetta. Eppure, bella ed elegante com’è, i corteggiatori non sono mai mancati. Tra gli altri, giusto per avere un’idea, pare facesse impazzire Alberto Sordi (quando era in vita), e per lui cura la biografia. Gli elementi di una relazione ci sarebbero tutti, ma lei non cede mai alle lusinghe. Anzi, al solo ricordo commenta con una sana risata.

La cronaca rosa assume tonalità differenti

Con lei il gossip ha un suo colore. Sale di livello, così dal rosa assume le tonalità del bianco. Non cade mai nel becero e nel pettegolezzo spicciolo. Con lei certi siparietti non trovano spazio, anche se possono piacere al pubblico. Ma qui il profilo sale, assume dignità. Cerca ed evidenzia i lati positivi delle personalità che segnano la storia. Intervista tra gli altri Gianni Versace, Diana Spencer, Hillary Clinton e Liz Taylor. Personalità che non si concedono facilmente. Ma a lei non si può negare nulla. Intima amica della compianta Laura Biagiotti, Silvana è anche molto religiosa e pare abbia una particolare devozione mariana. E chissà, forse sarà questo il segreto del suo volto trasfigurato. Per molti aspetti divino ed etereo

Lettura consigliata

Quando inizierà Grande Fratello Vip e quali sono i concorrenti più attesi