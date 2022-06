Siamo nel mese di giungo e per molti le vacanze sono vicine. Dopo alcuni anni di incertezza e timori, siamo pronti per riprendere in mano le valigie e avventurarci anche in viaggi più lunghi. Ma non mancano coloro che hanno scelto di restare in Italia. E di visitare Regioni dove la costa regala mare e spiagge paradisiache che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi o alle Maldive.

In ogni caso, l’aereo si riconferma uno dei mezzi più amati dai vacanzieri e non solo per la velocità con cui ci porta nelle mete desiderate. Anche i prezzi dei voli, grazie alle compagnie low cost, in molte occasioni sono più convenienti dei treni, specialmente se acquistati seguendo certi trucchi.

Nonostante tutti questi aspetti positivi, ce n’è uno che mette sotto pressione i viaggiatori. Si tratta della questione bagaglio a mano e del rischio che non sia adeguato a dimensioni e peso imposte dalla compagnia.

Abbiamo tentato qualsiasi cosa per evitare di mettere in stiva il nostro bagaglio, eppure ai controlli è risultato fuori misura o troppo pesante. Il rischio non è soltanto che i nostri oggetti ci vengano sottratti, infatti in alcuni casi la politica delle compagnie aeree prevede multe costose.

Allora, come riuscire a passare senza problemi i controlli e portare il bagaglio a mano con noi in cabina? Lo scopriremo in questo articolo grazie a 5 semplici trucchi.

Per evitare di mettere in stiva il nostro bagaglio a mano quando viaggiamo con l’aereo sono questi i 5 segreti geniali

Ogni compagnia aerea, specialmente quelle low cost, hanno delle regole molto rigide in merito ai bagagli. Negli ultimi anni è addirittura diventato un modo per far lievitare il prezzo base del biglietto. Infatti, a volte il costo del bagaglio a pagamento è di gran lunga superiore a quello del volo. Pertanto è bene partire dalle condizioni generali della compagnia in termini di dimensioni, peso e acquisto di bagagli extra.

Nel caso la compagnia si serva di strutture sagomate per valutare il bagaglio a mano, esiste un trucco fantastico. Ai bagagli rigidi meglio preferire quelli morbidi come borsoni o zaini. È più facile che un trolley venga messo in stiva proprio perché non si adatta alle dimensioni della cappelliera o dello spazio sotto il sedile. Un bagaglio morbido ci permette anche di avere uno spazio maggiore e di poterlo riempire con più oggetti.

Al fine di non rischiare che il bagaglio a mano venga messo in stiva, il consiglio è di non arrivare per ultimi all’imbarco. La possibilità che non ci sia più spazio a bordo aumenta e quindi la necessità di stivare i bagagli a mano.

L’ultimo consiglio consiste nello sfruttare al massimo le buste del duty free. Se il nostro bagaglio è troppo ingombrante, svuotiamolo di alcuni oggetti pesanti e voluminosi e utilizziamo il sacchetto dell’aeroporto.

Lettura consigliata

Questa meta tra le più belle ed economiche d’Europa vicina all’Italia regala spiagge paradisiache, cibi esotici e isole selvagge