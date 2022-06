Per tutto l’anno ci lamentiamo dei nostri capelli che allo specchio ci appaiono spenti e sfibrati. Quasi stanno su da soli, tanto sono secchi. Non facciamo altro che tentare rimedi alternativi al taglio, come balsami, creme o sedute dal parrucchiere. Ma non sappiamo che il peggio deve ancora arrivare. Poiché sta giungendo l’estate e andare al mare peggiorerà la situazione sulla nostra testa. Acqua di mare e salsedine rovinano, infatti, ancora di più quei capelli che sono già secchi e sfibrati. Per cui, è arrivato il momento di tentare soluzioni diverse da quelle consuete. E di farci aiutare dalla natura per risolvere i problemi dei nostri capelli secchi. Allo scopo, 5 semplici rimedi naturali rigenerano e illuminano chiome che sembravano senza speranza. E che sono o saranno ulteriormente provate da acqua salata e sabbia. Scopriamo dunque queste soluzioni naturali.

Degli alimenti utili ai capelli

Uova, banane, avocado, maionese e olio di oliva. Sono questi i 5 alimenti protagonisti dei 5 rimedi naturali che illustreremo per la cura dei capelli secchi anche al mare. Basterà infatti usarne alcuni da soli o unirne qualcuno ad altri ingredienti, per realizzare degli impacchi. Questi saranno utili a rigenerare e illuminare capelli stressati e sfibrati. Che sia dallo smog, dall’età, dalle tinture. E certamente dalla salsedine e dall’acqua di mare, tipiche della nostra permanenza in spiaggia in questo periodo.

5 semplici rimedi naturali rigenerano e illuminano i capelli secchi e sfibrati anche dall’acqua di mare e dalla salsedine

Possiamo realizzare degli impacchi utili a rigenerare i capelli secchi con 3 uova e un cucchiaio di olio di oliva. Basterà sbattere le uova in una ciotola con l’olio e applicare la miscela sui capelli dopo lo shampoo. Si terrà in posa per 15 minuti e si dovrà risciacquare abbondantemente. In alternativa, possiamo prendere una banana, tagliarla a pezzetti e frullarla con il frullatore. Usando il frullato come impacco per i capelli, dopo lo shampoo, questi miglioreranno il loro aspetto.

Il terzo rimedio naturale vede protagonista l’avocado, la cui polpa, miscelata con olio di oliva, può dare vita a una maschera ristrutturante. E anche idratante e anti crespo. Dovremo tenerla in posa per mezz’ora dopo lo shampoo e poi risciacquarla. Anche la maionese, mescolata con lo yogurt bianco, può dare vita a un impacco ristrutturante e che illumina i capelli spenti.

Infine, possiamo usare da solo l’olio d’oliva al posto del balsamo. Basta tenerlo in posa sui capelli bagnati per alcuni minuti e sciacquare con molta cura per eliminare l’unto. La chioma risulterà molto lucida e morbida. Possiamo usare uno di questi rimedi naturali una volta alla settimana. I nostri capelli saranno così luminosi anche al mare.

