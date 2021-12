Per evitare che le lenzuola si arrotolino in asciugatrice e rimangano umide e stropicciate basta questo stupefacente trucchetto.

Dopo aver provato l’asciugatrice, nessuno potrà più farne a meno, soprattutto durante la stagione fredda. In inverno, infatti, quando fuori si gela e di certo non si può stendere all’aperto, la soluzione è circondarsi di vestiti appesi agli stendini. Tuttavia, così si crea maggiore umidità e a volte anche condensa e cattivi odori.

Ecco perché l’asciugatrice può essere un valido alleato per il nostro bucato in inverno, soprattutto per piumini, lenzuola e altri capi ingombranti.

Tuttavia, può capitare che le lenzuola si arrotolino tra di loro, rimanendo più umide e stropicciate. Vediamo subito come evitare che accada con un semplice trucco.

3 consigli per usare l’asciugatrice risparmiando sulla bolletta

Prima di mettere le lenzuola in asciugatrice, sarebbe meglio seguire qualche accortezza. Infatti, un problema comune a tutti gli elettrodomestici è che contribuiscono a far lievitare la bolletta. Purtroppo, abbiamo imparato a nostre spese che la comodità si paga.

Tuttavia, abbiamo già visto che per scongiurare una bolletta salatissima è questo l’errore da evitare con l’aspirapolvere ma che tanti fanno in continuazione.

Anche per l’asciugatrice ci sono alcuni accorgimenti da adottare per ovviare a questo problema. Per mantenerne l’efficacia a lungo, per esempio, pulire sempre il filtro e rimuovere l’eventuale lanugine. Inoltre, scegliere programmi a risparmio energetico e ricordarsi di attivare precedentemente la centrifuga, quando i panni sono ancora in lavatrice.

Inoltre, potremmo risparmiare anche sui prodotti, preferendo quelli naturali o che si trovano facilmente in erboristeria e che durano a lungo. Ad esempio, potremmo avere dei vestiti profumatissimi anche senza ammorbidente con questo incredibile prodotto dalle tante proprietà.

Una volta applicate queste accortezze, è il momento di mettere le lenzuola nell’asciugatrice evitando che si attorciglino come un gomitolo di lana.

Per evitare che le lenzuola si arrotolino in asciugatrice e rimangano umide e stropicciate basta questo stupefacente trucchetto

Quando buttiamo le lenzuola nell’asciugatrice, ma vogliamo evitare che si appallottolino su loro stesse, è importante che non siano mai da sole.

Iniziare mettendo uno strato di capi dalle dimensioni e forme diverse, per esempio magliette, pigiami e federe. Poi, aggiungere le lenzuola ben aperte e un altro strato di vestiti.

In ogni caso, ricordarsi di asciugare insieme tessuti simili che richiedono lo stesso programma per evitare danni o dispersioni di energia.

Infine, per non sprecare tempo e fatica e risparmiare sulla bolletta, ecco i trucchi per smettere di stirare senza rinunciare a vestiti ben piegati.