Nella maggior parte delle nostre case fervono ormai i preparativi per la festa più attesa dell’anno. Ci prepariamo ad addobbare l’albero e a decorare ogni angolo della casa, per renderlo più caldo e accogliente. Non solo: bisogna anche aggiornare la lista dei regali e studiare nuove ricette con cui stupire l’intera tavolata di ospiti.

Insomma, le cose da fare sono veramente tante, ma, non per questo lasciamo cadere nel dimenticatoio i nostri amici a 4 zampe.

Shopping natalizio per gli amici a 4 zampe

Anzi, probabilmente abbiamo già pensato a comprare anche per loro qualche pensierino da mettere sotto l’albero. Gli appassionati di animali non perderanno certo l’occasione di dedicarsi allo shopping natalizio per il cucciolo di casa.

Del resto, le possibilità offerte da siti e negozi sono davvero moltissime e variegate: solo sbriciando su Amazon c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ecco alcune idee regalo originali ed economiche per gli amanti di cani e gatti: far felici i nostri pelosi amici sarà un gioco da ragazzi.

Il set da passeggio con borraccia e ciotola

Innovativa è ad esempio la borraccia a due scomparti da portarsi a spasso.

Si tratta di un acquisto davvero vantaggioso perché ci permette di tenere a portata di mano acqua e croccantini quando siamo in passeggiata con Fido.

La torre gioco

Questo è invece un regalo perfetto per i gattofili. Soprattutto chi ha più di un gatto in casa, troverà molto comoda questa struttura. Realizzata in tessuto morbido, è multi funzionale: può fungere da cuccia, da parco giochi o da tira graffi.

La fontanella automatica

Si tratta di un accessorio davvero molto pratico per chi possiede animali domestici, sollevandoci dall’impegno di riempire continuamente la ciotola dell’acqua.

La fontanella ha una capacità di 6 litri ed è dotata di un sistema di filtraggio igienico e sicuro volto a mantenere l’acqua sempre fresca.

Scopriamo altre due opzioni regalo per i nostri amici a 4 zampe.

La palla interattiva

Questo è l’acquisto ideale per chi ha appena adottato un gattino. È sufficiente premere il pulsante per animare la pallina, che comincerà a ruotare e spostarsi, pronta per essere inseguita.

Per renderla ancora più interessante per il micetto, possiamo applicare piume o campanelli tintinnanti.

La spazzola aspirante

Inutile dire che un piccolo pensierino ce lo meritiamo anche noi, che ogni giorno ci dedichiamo con cura e dedizione ai nostri animali. Lo facciamo con amore, è vero, ma può essere davvero molto faticoso.

Per questo, possiamo regalarci una bella spazzola aspirante, che ci aiuti a rimuovere più efficacemente i peli da divani, vestiti, tappeti.