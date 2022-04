Quante volte, rientrati da fare la spesa, ci siamo posti questo problema? Svuotiamo le buste e spesso posizioniamo gli alimenti dove troviamo spazio, soprattutto se il frigo è piccolo. Ma è molto probabile che, senza saperlo, stiamo facendo un grosso errore. Posizionando gli alimenti dove capita, potremmo anche velocizzare il loro deperimento. Ed ecco che in un attimo i nostri sforzi per risparmiare sono andati in fumo.

Questo perché ogni alimento avrebbe una posizione ben precisa da rispettare per conservarli al meglio. È quanto riporta il Ministero della Salute in una guida in merito alla preparazione delle conserve alimentari.

Uova, carne o pesce, ecco dove posizionare questi alimenti nel frigo per averli sempre freschi e ben conservati

I modelli più recenti di frigorifero spesso presentano dei simboli per aiutarci a posizionare al meglio gli alimenti. Abbiamo il cassetto per i formaggi e i prodotti caseari, quello per la carne, il pesce o le verdure. O il piccolo accessorio dedicato per riporre le uova negli scomparti dello sportello.

Temperatura ottimale per ogni tipo di alimento

I differenti scomparti e ripiani, quindi, presentano temperature differenti. Gli scomparti presenti sulla porta del frigorifero sono tra i punti più caldi, ad esempio. La temperatura si aggira intorno ai 10° o 15° gradi, in base ai modelli. Qui è bene posizionare prodotti che hanno bisogno di una leggera refrigerazione, come bibite e burro. Mentre il cassetto in basso in genere ha una temperatura sui 10° gradi. Adatto alle verdure e alla frutta, quindi anche alle insalate imbustate.

Qual è il ripiano più freddo?

Non è il cassetto destinato alla carne, come ci verrebbe da pensare. Il ripiano più freddo di tutto il frigorifero sarebbe quello centrale, con una temperatura intorno ai 4° o 5° gradi. Ed è qui che andrebbero riposte le uova per evitare che deperiscano velocemente e subiscano uno shock termico. Ma il ripiano centrale è adatto anche a prodotti caseari, salumi, dolci e alimenti già cucinati. In pratica, la parte più fredda del frigo è quella indicata per i prodotti che presentano una dicitura specifica. Cioè quelli che in etichetta riportano “dopo l’apertura conservare in frigo”.

Ma non tutti i modelli di frigorifero sono uguali

Queste regole valgono per la maggior parte dei frigoriferi più diffusi, sia statici che ventilati. Ma non per i modelli più all’avanguardia come i NoFrost, in cui la temperatura è omogenea ovunque. In questo caso possiamo posizionare tutti gli alimenti come preferiamo. Quindi, che si tratti di uova, carne o pesce, ecco dove riporli nel nostro frigorifero.

Ora che conosciamo la disposizione più indicata eviteremo sbalzi di temperatura che possono danneggiare i nostri alimenti. Ricordiamoci anche di regolare la temperatura in base al carico del frigo e alla stagione. Infatti, nel periodo estivo sarebbe indicato abbassare la temperatura di un grado. A causa delle temperature esterne più alte, la maggior parte dei frigoriferi tende a raffreddarsi meno. Soprattutto se il frigo si trova vicino al forno o in ambienti senza aria condizionata. Così eviteremo anche che si formino blocchi di ghiaccio difficili da sbrinare.

