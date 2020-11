Sarà capitato a tutti di trovare un blocco di ghiaccio sulla parete posteriore del frigorifero. Non solo un grosso problema per gli alimenti nel frigo ma anche per il consumo di energia elettrica. Infatti, questo blocco di ghiaccio è l’allarme che c’è qualcosa che non va nel frigo. E il meccanismo di raffreddamento può andare in sovraccarico se non riesce a smaltirlo. Vediamo come sbrinare il frigo e liberarci di questo problema.

Come togliere il ghiaccio dal frigorifero e sbrinarlo in poche mosse

Prima di tutto, non è necessario staccare il frigo e temere di rovinare tutti i prodotti in congelatore. Infatti questo veloce procedimento può essere fatto con il frigo in funzione. Il periodo invernale poi è ideale per sbrinare frigo e congelatore. Soprattutto se non abbiamo un congelatore di riserva o dei vicini che magari possono farci mettere i nostri cibi nel loro frigo. Una volta messo al sicuro il contenuto del frigo possiamo procedere. Apriamo lo sportello del frigo e del congelatore. In questo modo la temperatura interna si alzerà favorendo lo scioglimento del ghiaccio. Impostiamo il termostato al minimo, e procuriamoci degli stracci. Infatti una volta sciolto il ghiaccio, il frigo inizierà a perdere acqua. Non c’è da preoccuparsi, è una cosa normale.

A questo punto, prendiamo una spatola anti-ghiaccio, o in alternativa una spatola di quelle che si usano per tagliare in panetti la pizza. E procediamo a rimuovere delicatamente il ghiaccio. Per velocizzare il procedimento si può mettere dell’acqua calda in una ciotola e ogni volta riscaldare la spatola. In questo modo riuscirà a penetrare meglio nel ghiaccio. Se il blocco di ghiaccio è molto grande, si può usare un asciugacapelli. Ma è necessario fare molta attenzione per evitare di prendere la scossa e farsi male. Se si vuole usare l’asciugacapelli, tenersi a distanza di sicurezza. Lontano dagli stracci imbevuti d’acqua che sono alla base del frigorifero. Ed ecco come togliere il ghiaccio dal frigorifero e sbrinarlo in poche mosse. Ora si può rimettere il contenuto al proprio posto.

È consigliabile sbrinare il frigo ogni 6 mesi, così da garantirne il perfetto funzionamento. Una curiosità. Il frigorifero non serve solo a conservare i nostri alimenti, ma esistono farmaci e prodotti da tenere in frigo. Per approfondire, cliccar qui.