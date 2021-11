Arriva la stagione invernale e, di conseguenza, arrivano le gelate. Per proteggere il nostro corpo dal freddo e dalle conseguenze del freddo (come i malanni di stagione), non basta vestirci con spessi maglioni di lana. È altrettanto importante cambiare le nostre abitudini alimentari, preferendo quei cibi che possono aiutare a riscaldarci.

Molti credono che per sentir caldo serva ingerire pietanze calde come zuppe e tisane, ma non è così semplice. Per proteggerci davvero dal freddo invernale dobbiamo alimentarci con quei cibi che conferiscono un apporto calorico adeguato a contrastare le basse temperature. In questo modo sollecitiamo il metabolismo a produrre energia, quindi calore, attraverso l’alimentazione. Ma quindi, quali cibi dobbiamo mangiare per proteggerci dal freddo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Altro che zuppe calde e minestrine, ecco cosa mangiare per non sentire freddo

Il processo per cui sentiamo freddo o caldo è tanto complesso quanto affascinante. La nostra pelle è dotata di alcuni sensori, chiamati termorecettori cutanei, che sono in grado di percepire la temperatura esterna. Percependo le variazioni di calore all’esterno, questi sensori stimolano la risposta interna dell’organismo, trasferendo l’informazione ai neuroni dell’ipotalamo. Questi neuroni cercano di rispondere alla temperatura esterna e di mantenere costante la temperatura corporea. La termoregolazione non è uguale per tutti, motivo per cui, a parità di temperatura, alcune persone sentono freddo e altre no. Per aiutarla, però possiamo scegliere i cibi giusti che non sono quelli caldi, ma quelli che producono più energia.

L’energia, infatti, si trasforma in calore. Per questo motivo, secondo il parere degli esperti, i veri cibi anti-freddo sarebbero quelli ricchi di proteine e vitamine. Altro che zuppe calde e minestrine, ecco cosa mangiare per non sentire freddo in inverno. Via libera ad alimenti come legumi, carne, frutta secca e verdura di stagione.

Altri piccoli consigli alimentari per proteggerci dall’inverno

In linea generale, in inverno, per proteggerci dal freddo, possiamo aumentare un po’ l’apporto calorico giornaliero. Chiaro è che bisogna scegliere sapientemente la fonte delle calorie, che dovrebbero essere prevalentemente di fonte proteica, come detto in precedenza. Gli esperti suggeriscono anche di integrare l’alimentazione invernale con cibi anti-tossine. I cibi anti-freddo per eccellenza sono: legumi, kiwi, verdure crucifere, carne in generale, frutta secca, ma anche yogurt, cereali e spremute di agrumi. Meglio evitare, invece, l’abuso di alcol e anche periodi di dieta troppo severa. Le zuppe e le minestre vanno più che bene, ma solo se contengono legumi e verdura, non certo per la loro temperatura.

Approfondimento

Non la lana ma questo è il tessuto che non pizzica e tiene sempre caldo