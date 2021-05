Il parabrezza dell’auto si sporca davvero molto facilmente. Dovessimo stargli dietro, passeremmo ogni tre giorni all’autolavaggio, perdendo tempo e denaro. Di contro, avere un vetro splendente è di assoluta importanza, sia per un fatto di decoro che per un fatto di sicurezza. Le statistiche, infatti, svelano che un gran numero di incidenti automobilistici sono causati proprio dalla scarsa visibilità. E gli aloni sul vetro possono causare riverberi e fastidiosi bagliori negli occhi. Ma con questo prodotto naturale facciamo splendere il parabrezza dell’auto e lo rendiamo immune allo sporco causato dallo smog. Vediamo insieme di quale prodotto si tratta e come usarlo.

Ecco la prima causa dello sporco dei vetri delle nostre auto

Molti non lo sanno, ma una delle prime cause della sporcizia accumulata sul vetro del parabrezza è semplicemente l’aria. Nell’aria infatti si addensano moltissime sostanze impercettibili all’occhio umano. Tra queste ci sono: idrocarburi, solfati, metalli pesanti e diossine. Queste sostanze sono comunemente conosciute come polveri sottili o ancor più semplicemente smog. Per curare al meglio la pulizia del nostro parabrezza, dunque, dobbiamo anche assicurarci di ripararlo dallo smog. Di seguito vediamo un modo semplice ed ecologico per farlo.

Con questo prodotto naturale facciamo splendere il parabrezza dell’auto e lo rendiamo immune allo sporco causato dallo smog

Un ottimo prodotto per pulire il parabrezza delle nostre auto è il sapone di Marsiglia. Ma per garantire non solo uno splendore perfetto ma anche un duraturo effetto antismog, dobbiamo affidarci a uno degli alleati numeri uno della pulizia. Stiamo parlando dell’aceto di vino bianco. Non dobbiamo far altro che mischiare l’aceto ad un po’ d’acqua e unire tutto in un misurino dotato di beccuccio spray. Spruzziamo la soluzione di acqua e aceto sul vetro e asciughiamo con un panno. Non solo avremo un vetro brillante e privo di aloni, ma lo manterremo pulito molto più a lungo.

