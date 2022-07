Per evitare cellulite a gambe e glutei dovremmo evitare questi banali gesti

La cellulite è un problema che riguarda moltissime ragazze e donne. Molti lo considerano un inestetismo perché interrompe l’armonia delle curve e delle linee del corpo. La comparsa dipende certamente dalla presenza di alcuni fattori ereditari ma anche fisici. La probabilità di avere la cellulite avanza certamente con l’età, visto che la pelle diventa meno elastica e tonica. Anche l’alimentazione influisce. Sono molti gli esperti che ci raccomandano cosa mangiare e cosa bere, evitando cibi troppo grassi e bevendo molta acqua.

Fianchi, glutei e cosce sono tra le parti più interessate. Le cause della formazione sono peraltro miste ed ambigue. Il fenomeno sarebbe condizionato dalla ritenzione idrica, dalle formazioni di grasso al di sotto del tessuto adiposo e dall’eccesso dei liquidi. Alcuni non la definiscono neppure una malattia.

A prescindere di questo, ad ogni modo, gli esperti suggeriscono alcuni rimedi e metodi per evitare cellulite a gambe e glutei partendo da come scongiurare questi accumuli che potrebbero esserne alla base.

Un approccio misto

Molti conoscono il potere d’ausilio dei getti d’acqua fredda da direzionare sotto la doccia verso le parti interessate. Si tratta di un piccolo espediente atto a favorire la circolazione del sangue. Come detto la scarsa microcircolazione del sangue rappresenta una delle cause poste alla base della comparsa della pelle a buccia d’arancia. Ma gli esperti raccomandano di evitare anche altri comportamenti che alla lunga riducono la circolazione del sangue.

Diventa così importante prestare attenzione al nostro modo di vestire. In particolare, gli abiti che ci risultano scomodi e troppo stretti alle gambe. Occhio, quindi, ai jeans troppi attillati e a similari indumenti. Specie quando passiamo lunghe ore fermi davanti al pc o seduti a casa.

Allo stesso modo, alcune abitudini posturali possono incentivare la probabilità di sviluppo di questi inestetismi. Sembra un gesto banale e spesso impiegato sia quando siamo in pubblico che in privato. Ma accavallare le gambe quando siamo seduti o stesi causa un sensibile rallentamento della circolazione.

Per evitare cellulite a gambe e glutei dovremmo evitare questi banali gesti

Allo stesso modo se rientriamo tra i soggetti che sono più predisposti alla cellulite (la componente ereditaria ha un importante peso), altre piccole attenzioni alla postura possono risultare importanti. Dedichiamo così il giusto tempo a scegliere delle scarpe comode e, possibilmente, consideriamo l’aspetto del plantare. Esistono anche delle calze studiate per non ridurre la circolazione da indossare quando dormiamo o quando siamo in piedi.

Proprio per l’importanza del fattore della circolazione nel causare la cellulite a gambe a glutei, sono molte le persone che ricorrono ad interventi più mirati. Tra questi c’è la tecarterapia o la mesoterapia. Diventa però essenziale affidarsi ad un esperto. Ferma restando l’importanza di svolgere una vita attiva e di mangiare e bere consapevolmente.

Se poi rientriamo tra le persone che sentono le gambe gonfie e pesanti, un semplice gesto quando dormiamo potrebbe migliorare la nostra situazione.

