Per evitare gambe gonfie e doloranti oltre a bere liquidi ci potrebbe aiutare questo rimedio naturale totalmente gratuito

L’afa ed il caldo spesso rendono fiacco l’organismo. Una sensazione di pesantezza e di inerzia sembra bloccarci alla sedia o alla poltrona. Questo avviene perché il corpo reagisce in determinate modi ai cambi di temperatura. L’estate, per molti, porta anche un’ulteriore conseguenza. Le caviglie si gonfiano, i piedi si appesantiscono. Sentiamo una percezione di dolore, nei casi peggiori, o comunque di fastidio diffuso. Capita agli anziani ed alle donne, specialmente. Ma non ne sono esenti anche gli uomini più giovani.

Tutto questo capita per una ragione fisiologica. Il caldo intenso d’estate, infatti, può causare una dilatazione dei vasi sanguigni. Come conseguenza, i fluidi corporei si spostano verso le estremità, spinti dalla forza di gravità. Così come da una minore resistenza delle pareti dei vasi sanguigni stessi. Questi perdono elasticità e tono.

Gli esperti, per fortuna, ci danno molte soluzioni. Una delle prime mosse che tutti conosceremo è quella idratarsi molto. Bere molta acqua, dunque. Ma anche ridurre il consumo di sale. In questo modo, infatti, diminuisce la ritenzione idrica.

Ma, per evitare gambe gonfie e doloranti, c’è un’altra ottima abitudine che dovremmo assumere. Questa rimane valida sia quando stiamo dormendo che quando siamo in fase di riposo.

Una questione di circolazione sanguigna

Può sembrare banale, ma il segreto per alleviare questa sensazione così fastidiosa, risiede nell’impiego di un cuscino. Basterebbero pochi centimetri di comodità per cambiare prospettiva. Quando dormiamo o stiamo stesi, abituiamoci a porre questo rialzamento sotto i nostri polpacci, in modo da far stare le gambe in una posizione più alta rispetto alla testa.

Questo, riduce notevolmente l’effetto causato dalla gravità, riducendo gli accumuli di sangue verso il basso. Quando siamo seduti invece, potremmo ricordare di tenere poco le gambe accavallate. Le cosce saranno più libere di far circolare il sangue. D’altronde, come segnalano gli esperti, incentivare la circolazione del sangue sarebbe una buonissima idea.

Ecco allora che ci consigliano attività motoria frequente, o perlomeno costante. Alla sera quando facciamo la doccia potremmo dirigere qualche getto freddo verso le gambe, in modo da riattivare la circolazione in vista della notte. Allo stesso tempo, potremmo sfruttare la sabbia delle spiagge sul lungomare per fare una passeggiata massaggiante.

Peraltro, non dobbiamo prendere alla leggera la situazione se questa persiste nel tempo e non si risolve. Potrebbe essere necessario contattare il medico e segnalarla. Infatti, alla base di pesantezza alle gambe potrebbero esserci anche problemi più gravi. Tra questi anche malattie cardiache o, talvolta, trombi.

Non dimentichiamo, infine, che i dolori diffusi al corpo potrebbero anche derivare da una postura poco corretta della schiena. Diventa così decisivo adottare dei trucchi per migliorare costantemente questo aspetto. Gli esperti ne indicano uno in particolare semplicissimo e che potremmo seguire senza alcuno sforzo.

