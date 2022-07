Mancano pochissimi giorni all’inizio di agosto e tantissime persone aspettano l’ultimo momento per scegliere la destinazione delle vacanze. C’è chi non sa decidere tra l’Italia e un Paese straniero e chi invece oscilla tra una vacanza rilassante o d’avventura. Se decidiamo di restare nel Bel Paese avremo a disposizione una vasta scelta. Qui, infatti, non mancano bellissime località di mare, montagne stupende e città d’arte che tutto il Mondo ci invidia. Con questo articolo vogliamo suggerire una meta incantevole per chi andrà al mare ad agosto. Questo luogo fantastico possiede paesaggi naturali mozzafiato e potremo visitarlo in un paio di giorni.

Luogo dalla bellezza selvaggia

Nell’Arcipelago di La Maddalena c’è una piccola isola di nome Caprera. Quest’isola è una delle mete più affascinanti del nostro Paese ed è perfetta per chi ama la natura incontaminata e selvaggia. Caprera ad oggi conta meno di 100 abitanti, ma fino allo sbarco di Garibaldi nel 1855 il suo territorio era disabitato. Oggi l’isola è collegata a La Maddalena dal ponte della Moneta. Chi sceglie quest’isola per le vacanze lo fa per il suo mare stupendo, ma a Caprera ci sono anche altri punti d’interesse tutti da scoprire.

È in Sardegna l’isola da sogno con spiagge bianche da vedere in 2 giorni

Giuseppe Garibaldi trascorse nell’Isola di Caprera gli ultimi giorni della sua vita. Infatti, proprio qui potremo vedere la “Casa Bianca” di Garibaldi. L’ultima sua dimora è un’abitazione incorniciata dal mare e immersa nella macchia mediterranea. Quest’edificio dall’architettura semplice e modesta è bianco e realizzato in muratura. Al suo interno le stanze sono ricche di cimeli ed oggetti di vita quotidiana che raccontano con semplicità la vita dell’Eroe dei Due Mondi. Il costo della visita del Compendio Garibaldino e del Memoriale è di 11 euro.

Infine, merita una visita anche il Museo del mare e delle tradizioni marinaresche. Qui si scoprono la storia e la cultura dell’isola attraverso una collezione ricca di immagini, documenti storici e resti di imbarcazioni. Il prezzo per l’ingresso varia dai 5 ai 10 euro.

Spiagge paradisiache

È in Sardegna l’isola da sogno con spiagge bianche perfetta per una vacanza indimenticabile. Cala Andreani è una delle baie più belle e conosciute dell’isola. Si trova nella parte meridionale della costa e ci regala acque di colore smeraldo e una sabbia bianca e finissima. I suoi fondali bassi e sabbiosi rendono questa spiaggia il luogo perfetto per chi vuole rilassarsi in compagnia della famiglia.

Caprera è il paradiso di chi ama il mare e spostandoci sulla costa nordorientale troveremo Cala Coticcio. Circondata da rocce dalle sfumature rosa, questa spiaggia dal mare turchese possiede un mare cristallino ed è raggiungibile soltanto a piedi. Tuttavia, gli accessi alla spiaggia sono limitati e conviene prenotare con anticipo per assicurarsi un posto.

Lettura consigliata

Spiagge dorate con poca gente anche ad agosto in quest’isola in Italia