I film e le serie TV in arrivo su Netflix a novembre

Netflix è pronto per il nuovo mese. Tantissime le novità che arriveranno nel mese di novembre e che conquisteranno gli abbonati. Alcune delle serie TV più amate del pubblico italiano torneranno nell’undicesimo mese dell’anno.

Film originali targati Netflix, serie TV prodotte dalla piattaforma, ma anche prodotti non originali. Un mese abbastanza impegnativo ma che renderà felici gli abbonati. Tantissime commedie, storie romantiche, film d’azione e thriller sono pronti a scuotere i nostri cuori e le nostre anime.

Le serie TV di novembre

Partiamo con le serie TV di Netflix. A novembre arriverà la seconda stagione di Young Royals e arriverà anche la sesta stagione di Élite, entrambi prodotti di grande successo. Confermato l’arrivo anche della quarta stagione di Manifest, ma solo la prima parte.

Mentre invece il 9 novembre arriva la quinta stagione di The Crown. Il giorno dopo approda la seconda stagione di Warrior Nun, molto apprezzata dal pubblico Netflix. Attesissima è invece la serie TV Mercoledì, in arrivo sulla piattaforma il 23 novembre.

I film e le serie TV in arrivo su Netflix il mese prossimo

Per quanto riguarda i film, invece, abbiamo in arrivo Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill. Arriva poi Proiettile Vagante 2 e anche La Famiglia Claus 2. E se ottobre è il mese dei film horror, novembre è il mese dei film di Natale. Arrivano infatti su Netflix tantissime commedie dedicate al Natale.

Il 10 novembre arriva Falling For Christmas, il 17 novembre arriva Natale con Te e il 24 arriva Il Diario segreto di Noel. Ma non solo Natale, anche azione, thriller e avventura come Il Legionario, Medieval, Il Drago di Mio Padre, Monica, oh my Darling. E ancora Slumberland – nel mondo dei sogni e Il mio nome è Vendetta.

Contenuti non originali

Come prodotti non originali Netflix abbiamo invece Balla coi lupi, La lista di Natale, Il paese di Natale e Brave Ragazze, tutti in arrivo il 1° di novembre.

Poi arriva Good Boys, Quelli che mi vogliono morto, Lei mi parla ancora, After e Il primo Natale. Il 15 novembre arriva Bombshell – la voce dello scandalo, famoso film con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie.

Insomma, i film e le serie TV in arrivo su Netflix durante il mese di novembre sono tantissimi e vari. Passiamo dai classici di Natale alle serie più amate. Tra quelle uscite a ottobre però non possiamo perdere la nuova serie di Manolo Caro e il film con Mila Kunis, tratto da un best seller del NYT.