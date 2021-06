Lo scopo di ogni essere umano è avere una vita tranquilla. Vivere in salute è di sicuro il primo passo. Bisogna avere uno stile di vita sano. Un’alimentazione bilanciata e un esercizio fisico costante sono irrinunciabili. Ma non basta. C’è bisogno di qualcosa in più. L’esistenza quotidiana deve essere piena. Dire che si è in cerca della felicità non è uno slogan. È, più che altro, un progetto. Nessuno deve scoraggiarsi, perché è tutt’altro che impossibile. Nell prossime righe si vedrà come fare.

Per essere felici, avere una vita soddisfacente e far fronte ad ogni difficoltà quotidiana è necessario seguire queste semplici regole

L’approccio bio psico sociale considera diversi fattori che concorrono al benessere. Si parte dal versante biologico. Si fa riferimento alla salute fisica e all’assenza di patologie.

Quello psichico prende in esame il versante individuale. Attiene alle emozioni e ad ogni funzione psichica.

Il fattore sociale, infine, si riferisce alle relazioni. Per essere completi è importante stare in mezzo alla gente che si ama e si rispetta. Nessun uomo è un’isola ed è fatto per vivere tra i suoi simili.

Ecco le semplici regole del benessere

In primo luogo, la mente ha una forza straordinaria a cui pochi prestano attenzione. Se ci si prefigge l’obiettivo di essere felici, esso si riuscirà a realizzare. È importante autoconvincersi che si può realmente essere di buon umore.

In secondo luogo, bisogna combattere sentimenti negativi come il rancore. Negarli, però, può essere controproducente. È necessario, invece, tenerli in debita considerazione senza lasciarsi sopraffare.

Intraprendere delle attività di cui si è appassionati ha un potere immenso. In questo modo l’emotività positiva riuscirà a prendere il sopravvento.

L’affiliazione, infine, è la strategia più efficace per essere felici. Non c’è niente di meglio che condividere gioie e traguardi con i propri amici.