Il Comune apre le porte ai tirocini retribuiti per laureati ma le domande vanno presentate subito perché i termini scadono a breve

La ricerca di un’occupazione passa per mille rivoli e tentativi, primo fra tutti la scelta del giusto percorso scolastico. Ora, dopo i mesi bui del Covid e l’emorragia di disoccupati, il sistema sta lentamente riassorbendo la forza lavoro.

Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT stamattina, a marzo si sono registrati 81mila occupati in più rispetto al mese precedente. Invece il saldo è 804mila occupati in più se paragonati a marzo dello scorso anno (ossia base anno su anno). Nel complesso il tasso di disoccupazione a marzo si attesta all’8,3%, vale a dire –0,2% su febbraio 2022 e –1,8% su marzo 2021.

In genere, i più penalizzati sono giovani e/o donne (ma attenzione a quest’azienda perché cerca 700 professionisti entro l’estate). Al riguardo, però, il Comune apre le porte ai tirocini retribuiti per laureati e la domanda va fatta entro l’8 maggio. Il riferimento è al Comune di Prato, in Toscana e adesso vediamo chi può accedervi.

I tirocini non curriculari per laureati proposti dal Comune di Prato

Il bando prevede alcuni requisiti di partecipazione di carattere generale ed altri più specifici al titolo di studio.

Tra i primi troviamo il requisito anagrafico, considerato che si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti). Inoltre deve trattarsi di candidati inoccupati e in possesso di una laurea in linea con il profilo al quale ci si candida.

Al riguardo, questi tirocini non curriculari proposti dall’Ente toscano riguardano le seguenti figure:

3 architetti, il cui inserimento negli uffici comunali è finalizzato alla progettazione (in collaborazione) di alcuni progetti finanziati dal PNRR;

1 addetto alla progettazione e realizzazione di rilevazioni statistiche, teso al censimento della popolazione.

La pagina web presente sul portale del Comune illustra nei dettagli le attività che il tirocinante deve svolgere.

Il Comune apre le porte ai tirocini retribuiti per laureati ma le domande vanno presentate subito perché i termini scadono a breve

Il bando prevede il riconoscimento di un compenso omnicomprensivo pari a 600 euro mensili. Ai selezionati verrà chiesto un impegno lavorativo di 25 ore settimanali spalmate su 5 giorni lavorativi. La durata degli stage è di 6 mesi.

Le istanze vanno prodotte e inoltrate online entro la data dell’8 maggio. Al riguardo sarà sufficiente accedere tramite le proprie credenziali digitali al portale “Toscana Lavoro”. All’interno delle offerte di lavoro bisogna cliccare prima la voce ‘Tirocinio’ e poi quella ‘Localizzazione sede di lavoro’. Infine, da lì in poi bisogna portarsi a quelli offerti dal Comune di Prato.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato agli stage a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

