In Italia si può acquistare un’auto praticamente nuova con uno sconto tra il 20% e il 30% rispetto al prezzo del nuovo. Sembra incredibile ma è possibile riuscire a ottenere un’autovettura mai usata in strada e molto accessoriata con una forte riduzione di prezzo. Scopriamo come un compratore può sfruttare queste occasioni.

In Italia da qualche mese si sta verificando un fenomeno incredibile. Il mercato dell’usato delle autovetture sta avendo un grandissimo successo e i prezzi delle vetture con qualche anno di vita stanno crescendo. Questo fenomeno è dovuto a due fattori fondamentali. Durante il periodo del Covid le restrizioni per l’accesso sui mezzi pubblici hanno spinto molti ad acquistare un’auto usata per gli spostamenti quotidiani. Inoltre le problematiche relativamente all’approvvigionamento dei pezzi che compongono le auto ha rallentato la consegna dei mezzi. Le attese di mesi per un mezzo nuovo ha spinto molti a rivolgersi al mercato dell’usato.

Pochissimi conoscono questa pratica che offre l’occasione di acquistare un’auto praticamente nuova con sconti fino al 30%

Quando si parla di vettura usata molti immaginano un’auto con molti km sulle spalle e con qualche anno magari anche più di 10. C’è una categoria di auto usate che in realtà hanno pochissimi chilometri, a volte neanche 100, considerate usate ma in realtà sono nuove. Sono le auto usate a km 0. In pratica sono autovetture che sono già state immatricolate dalla concessionaria ma non sono mai andate in strada. Queste hanno un prezzo di acquisto molto inferiore rispetto a quello di un’auto nuova perché sono già immatricolate. Il risparmio può arrivare anche al 30%.

In realtà pochissimi conoscono questa pratica di vendita, che tuttavia è molto diffusa. Ma perché auto nuove costano molto meno? Perché queste autovetture spesso sono state utilizzate per l’esposizione nel salone. A volte questi mezzi in esposizione sono anche accessoriatissimi.

La pronta consegna è l’altro grande vantaggio oltre al prezzo a sconto. In pratica l’acquirente può entrare in possesso immediatamente della vettura senza attendere alcun tempo di consegna. Infine chi acquista un modello a km zero potrebbe anche fare a meno di pagare il bollo per il primo anno. Infatti il concessionario all’atto dell’immatricolazione, potrebbe avere già pagato la tassa di possesso.

Ovviamente ci sono anche i lati negativi. Lo svantaggio più evidente riguarda la scelta dell’allestimento. L’acquirente non può scegliere gli optional. Chi acquista un’auto in pronta consegna deve accontentarsi del modello che acquista senza poter aggiungere o levare nessun accessorio. Inoltre da tenere in considerazione che l’auto è comunque usata. Questo comporta che la vettura non avrà una garanzia di 2 anni ma di solo 12 mesi.

