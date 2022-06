In queste settimane di caldo torrido molti di noi desidererebbero trascorrere qualche ora al fresco in montagna. Siamo fortunati perché in Italia possediamo molte catene montuose semplici da raggiungere dalle principali città. Oggi vogliamo proporre una gita presso una località alpina poco nota ma ricchissima di sorprese. Infatti, basta una semplice passeggiata per raggiungere questa freschissima grotta che non ha nulla da invidiare alle grotte più famose.

Una meraviglia della geologia

Il nostro Paese è ricco di meraviglie e gemme nascoste. Da spiagge difficili da raggiungere a scorci montani poco battuti, ci sono luoghi meravigliosi ed incontaminati. In particolare, le zone alpine meno turistiche offrono delle sorprese inaspettate. Borghi che nulla hanno da invidiare a quelli toscani, laghi cristallini e panorami vasti che tolgono il fiato. C’è una zona dell’arco alpino, quella delle Alpi Cozie, che si trova a pochi chilometri da Torino ma che non è molto frequentata.

In questa zona troviamo montagne splendide come il Monviso, rifugi situati in conche ricche di flora e fauna e anche grotte antichissime. Oggi vogliamo parlare della Grotta di Rio Martino, che si trova nel municipio di Crissolo in Valle Po.

Accessibile in alcuni periodi dell’anno, la grotta si trova nel mezzo di un bosco e alla fine di un sentiero di facile percorrenza. Rio Martino si trova dentro una riserva naturale, protetta per la sua unicità biologica e geologica. All’interno, troviamo conformazioni rocciose antichissime, quali stalattiti e stalagmiti. Ma anche una fauna unica, come invertebrati e diverse specie di pipistrelli che vivono dentro la caverna.

Basta una semplice passeggiata per raggiungere questa freschissima grotta ricca di animali e di meraviglie della natura a due passi da Torino

Tra i pipistrelli, troviamo il Barbastella barbastellus, una specie rara, ma anche il Rhinolophus hipposideros. Tra i vertebrati citiamo il diplopode Crossosoma semipes e vari crostacei simili a dei gamberetti di ridotte dimensioni. I più fortunati riusciranno ad avvistare alcuni esemplari, con grande piacere di grandi e piccini.

Si può visitare la grotta accompagnati da una guida naturalistica, che ci condurrà seguendo un semplice sentiero al Gran Salone della cascata, in cui potremo ammirare 40 metri di acqua freschissima venire giù. Grazie alle passerelle e alle maniglie, anche gli escursionisti meno esperti potranno cimentarsi in questo viaggio di esplorazione.

Si tratta di una gita perfetta per un fine settimana estivo, dato che all’interno della grotta la temperatura è molto fresca, pari a 5,5°C. Si tratta di una temperatura costante durante l’anno, accompagnata da un’umidità del 100%. In questa frescura potremo scattare foto memorabili e vivere un’esperienza indimenticabile.

