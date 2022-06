Matrimoni e cerimonie estivi sono anche un’occasione per sfoggiare il nostro look e farci ammirare da tutti. Non vediamo l’ora di ricevere un invito a un matrimonio per poter indossare l’abito da principessa dei nostri sogni. Ma oltre all’abito, bisogna saper scegliere con cura anche tutti gli accessori da abbinare, primo tra tutti le scarpe.

La moda degli ultimi anni si è proprio concentrata sulla comodità combinata allo stile. Infatti, uno dei tacchi più alla moda recentemente è forse tra i più comodi e particolari che ci siano. Il tacco piramidale tanto amato questa primavera è probabilmente l’emblema del binomio raffinatezza e comodità. Ma, quando si tratta di abiti da cerimonia, vogliamo delle scarpe che ci facciano sembrare anche più slanciate.

Lasciamo stare décolleté e sandali col tacco a spillo, per matrimoni e cerimonie d’estate è questa l’ultima tendenza da copiare

Il tacco, quindi, dovrà essere comunque di una certa altezza per bilanciare la figura. Ma visto che anche l’occhio vuole la sua parte, non possiamo scegliere modelli che siano troppo basici e senza personalità. Ecco, allora, che vediamo farsi strada tra tutti proprio queste incredibili alternative veramente glamour.

Cominciamo con una slingback, molto più particolare della classica décolleté. Un modello di scarpe ideale per chi non ama mostrare le dita dei piedi ma ci tiene allo stile. Oltre a mascherare una pedicure non perfetta, questa scarpa eleva subito ogni tipo di look. Una scarpa che è perfetta sotto un pantalone a palazzo o una tuta intera a gamba stretta. Sta benissimo anche sotto un vestito midi svolazzante o plissettato, una meraviglia.

Altre 2 alternative di tendenza, una più bella dell’altra

Passiamo, poi, al modello di scarpa che sta proprio spopolando negli ultimi mesi, il modello ballerina di salsa. Gli intrecci sulla parte anteriore possono essere più o meno fitti, in base ai gusti. Una scarpa vedo/non vedo che dà quel tocco spagnoleggiante anche a un abito semplice stile impero. Il tocco di classe in più lo dà il colore metallizzato, sia argento che magari sul blu.

Finiamo, poi, con la mary jane con plateau e laccetto alla caviglia che ha riportato in voga Valentino Garavani. Modello di scarpa particolare, dal tacco e plateau altissimi ma dalla forma più sinuosa. Bellissime quelle color block in vernice, la scarpa che dà carattere a tutto il look.

Quindi, lasciamo stare décolleté e sandali col tacco a spillo e corriamo a comprare questi nuovi modelli. Grazie al tacco più ergonomico, ci risparmieremo un gran dolore ai piedi a fine giornata. È vero che siamo disposte anche a soffrire in queste circostanze, ma perché farlo se abbiamo un’alternativa? Non ci resta che indossare il nostro bellissimo abito, prepararci di tutto punto e goderci la cerimonia.

