La begonia è una pianta d’origine tropicale presente ormai in diverse varietà nei nostri giardini e balconi. Quando raggiunge il massimo splendore, i suoi fiori sono enormi e sgargianti. Possono assumere tonalità che spaziano dal rosso al bianco, passando per il rosa e l’arancio. Si tratta di una pianta ideale per i nostri spazi verdi, perché non necessita di grandi cure. Inoltre, alcune varietà sono perenni, regalandoci fioriture spettacolari fino a dicembre.

Sebbene siano piante molto resistenti, se non conosciamo le poche cose di cui hanno bisogno rischiamo di farle appassire senza rimedio. Ecco 3 errori fatali da non commettere se vogliamo avere begonie giganti e coloratissime che tingono il giardino con sfumature sgargianti. Analizziamoli insieme, al fine di non commetterli mai.

Ecco 3 errori fatali da non commettere se vogliamo avere begonie giganti e coloratissime che tingono il giardino con sfumature sgargianti

Partendo dall’annaffiatura, le begonie hanno bisogno di essere annaffiate con regolarità. Ma dobbiamo prestare attenzione a quali sono le condizioni del terreno nel momento in cui annaffiamo. La regola è che dobbiamo sempre evitare di annaffiarle a terreno umido, altrimenti foglie e fiori rischiano di marcire. Se l’estate va annaffiata una volta al giorno (vaporizzando le foglie), l’inverno possiamo evitare, limitandoci a una volta ogni tre giorni.

Per quanto riguarda il terriccio, invece, è sempre bene rivolgersi a quello specifico. Un errore che costa caro e che spesso si commette per dimenticanza è di aggiungere l’argilla espansa prima della terra, qualora stiamo coltivando le begonie in vaso. Il terriccio poi deve essere concimato una volta ogni due settimane (uno volta al mese in inverno), preferibilmente con fertilizzante liquido.

Immuni ai parassiti, ma attenzione ai funghi

Ultimo errore che si commette con le begonie è di non ripararle dalle minacce esterne. È vero che questa pianta è praticamente immune agli attacchi dei parassiti, ma non è altrettanto resistente contro i funghi. Per questo ricordiamo sempre di trattarla con prodotti fungicidi, specialmente durante la primavera.

