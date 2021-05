All’estero o in patria il confronto con una lingua diversa dall’italiano è un problema comune. Grazie agli strumenti attuali chiunque può armarsi di Google Traduttore o Google Lens e tradurre qualsiasi testo. Fra le comodità di questi prodotti vi è quello di poter riconoscere qualsiasi iscrizione attraverso la fotocamera dello smartphone. È possibile però avere delle ottime alternative che in pochissimi conoscono.

È incredibile come grazie a queste alternative a Google Traduttore potremo essere padroni di qualsiasi lingua senza commettere più errori

Google Traduttore resta uno dei servizi di traduzione più conosciuti al mondo. Le sue funzioni possono tornare utili in moltissimi casi. La dettatura ci potrebbe essere d’aiuto in una conversazione dal vivo. La funzione della fotocamera è perfetta per fare spesa all’estero o tradurre dei documenti. Insomma, se proprio la lingua straniera non è il nostro forte è un ottimo compagno di sopravvivenza in vacanza.

Quando i testi iniziano ad essere più complicati è lì che arrivano i problemi. Fortunatamente esistono delle alternative che ci potrebbero salvare in questi casi. Provare non costa nulla.

DeepL Translator

DeepL è uno fra i traduttori più precisi del web. Può tradurre in 26 lingue diverse, meno rispetto a Google Traduttore, ma ha dalla sua una interfaccia piuttosto semplice. Dal sito web si possono, inoltre, tradurre testi all’intero di documenti in formato Word o PowerPoint. Manca di una app proprietaria, ma non è un problema. Ci basterà aggiungere un collegamento al sito sulla schermata Home dello smartphone per averlo sempre a portata.

Mate Translate

È incredibile come grazie a queste alternative a Google Traduttore potremo essere padroni di qualsiasi lingua senza commettere più errori. Un’altra valida è Mate Translate. È possibile usarla tramite l’installazione di una estensione sul browser o con l’app. Purtroppo quest’ultima è disponibile solo per gli utenti iOS e MacOS, ma è sempre accessibile l’utilizzo online. È perfetta per ogni genere di testo e può tradurre in oltre 100 lingue.

Approfondimento

Con questi portachiavi intelligenti non perderemo mai più le chiavi, il portafoglio o la macchina grazie al tracking su smartphone. Le chiavi perse rimarranno solo un brutto ricordo.