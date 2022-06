Ci sono alcune occasioni che richiedono un abbigliamento attento e curato. Tra queste non si possono non citare le cerimonie religiose, dai matrimoni ai battesimi. Si tratta di momenti in cui sarà necessario vestirsi in modo consono al luogo in cui ci si trova. Una delle regole che bisognerebbe seguire quando si partecipa ad una cerimonia che si svolge in chiesa è quella delle spalle coperte. I matrimoni, specialmente quelli estivi, portano moltissime donne ad optare per vestiti eleganti ma, spesso, senza maniche. Questo comporterà la necessità di trovare una soluzione a braccia e spalle scoperte. In molte hanno difficoltà a scegliere cosa indossare per unire eleganza e praticità. Oltre ai cardigan che, nel periodo estivo, andrà scelto molto leggero e al bolero troviamo le stole.

La stola

La stola è un sofisticato accessorio molto importante da avere nel guardaroba perché, a seconda dei materiali, potrà essere utile in varie occasioni. Sul mercato ne esistono di prezzi, lunghezza e composizioni molto diverse. Tra le più ricercate troviamo quelle in seta, organza o lino, perfette per essere indossate ai matrimoni o, in generale, alle cerimonie. Per quanto riguarda la colorazione alcune optano per un tono su tono ma si potrà anche scegliere un colore a contrasto o, meglio, delle fantasie. Ci sono innumerevoli modi per indossare la stola senza sfigurare, sarà sufficiente imparare a sperimentare.

3 modi per indossare la stola su un abito da cerimonia per coprire braccia e spalle con eleganza a 50 anni

Il modo più semplice per indossare la stola a 50 anni è quello di farla passare attorno alle spalle fermandola sul davanti con una spilla. Chi non possiede una bella spilla gioiello, invece, potrà lasciare cadere i lembi della stola sul davanti. Un altro trucco per indossarla è sistemarla dietro la testa facendo passare le lunghezze sotto le braccia e facendo un nodo dietro la schiena. Un modo perfetto per coprire parzialmente anche le braccia oltre che le spalle.

Cosa comprare

Questi 3 modi per indossare la stola su un abito sono solo alcune delle modalità che si possono adottare. Molte delle stole più belle sul mercato sono firmate dal famoso marchio francese Hermès, i prezzi saranno sui mille euro. Per chi vuole spendere meno, tuttavia, esistono decine di alternative interessanti. Marella propone stole in georgette facili da indossare a circa 80 euro, ancora Sisley in chiffon a 40 euro. Max Mara ha scialli in organza a 170 euro ma anche in seta a 79 euro di Max&Co. Questi 3 modi per indossare la stola su un abito sono solo alcune delle modalità che si possono adottare.

