Si prepara anche senza planetaria questo sofficissimo pan brioche dolce privo di burro ideale per la colazione

Il pan brioche è una delle preparazioni più famose della cucina francese. Soffice, fragrante e veramente delizioso, prepararlo è davvero semplicissimo e può essere gustato in vari momenti della giornata. In questa ricetta vedremo come realizzarne una variante dolce, aggiungendo nell’impasto il miele. Quest’ultimo, oltre ad essere gustosissimo, apporterebbe anche innumerevoli benefici per la salute. Infatti, sarebbe in grado di migliorare la memoria, alleviare lo stress e regolarizzare la flora batterica dell’intestino. Con questo ingrediente, inoltre, è possibile realizzare anche dei deliziosi gelati senza utilizzare la gelatiera.

Ritornando al nostro pan brioche dolce, invece, per realizzarlo avremo bisogno di una teglia da 22 cm di diametro e dei seguenti ingredienti:

500 g di farina 00;

210 ml di acqua a temperatura ambiente;

un uovo intero;

120 ml di olio di semi;

2 tuorli;

un cucchiaio di miele;

8 g di lievito;

un cucchiaino di sale;

un cucchiaio di zucchero.

Per prima cosa, inseriamo tutta l’acqua all’interno di una ciotola versandoci anche il lievito secco ed un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo per bene con l’aiuto di una frusta, dopo di che aggiungiamo anche i 2 tuorli insieme all’uovo intero. Continuiamo a rimestare fino a quando le uova non saranno completamente liquide ed aggiungiamo anche tutto l’olio di semi ed il miele.

Amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti, a questo punto aggiungiamo tutta la farina ed un cucchiaino di sale. Fatto ciò, cerchiamo di impastare il tutto, sempre all’interno di una ciotola, con l’aiuto di un cucchiaio. Quando l’impasto sarà abbastanza compatto, posizioniamolo su un tavolo da lavoro spolverandolo con un po’ di farina.

Ora iniziamo ad effettuare delle pieghe per dare più forza all’impasto e renderlo più elastico. Una volta finito, diamogli la classica forma a panetto, chiudendo per bene la parte sottostante, e lasciamolo riposare per circa un’ora nella ciotola, ricoprendo con un canovaccio.

Trascorso il tempo necessario, l’impasto sarà lievitato almeno del doppio. A questo punto non ci resta che effettuare lo staglio, ricavando delle piccole palline di circa 90 g l’una. Posizioniamole una di fianco all’altra, facendole aderire ai bordi di uno stampo, e lasciamole riposare per circa 45 minuti ricoprendo sempre con un canovaccio.

Una volta lievitate, spennelliamone la superficie con del latte, aggiungiamo dei semi di sesamo ed inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti. Quindi, abbiamo visto che si prepara anche senza planetaria questo sofficissimo pan brioche dolce perfetto da gustare a colazione o per merenda.

