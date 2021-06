Nel mondo di oggi la comunicazione è multimediale. Non si usano solo le parole per esprimersi. Le immagini sono un canale davvero potentissimo. Ognuno di noi dovrebbe usarle in ogni ambito della vita. Una presentazione PowerPoint, un file Word, un video su Youtube.

Bisogna fare attenzione, però, ad alcune specifiche. In primis la qualità e la grandezza.

Con questi programmi è davvero possibile migliorare la risoluzione di un’immagine e avere sempre foto fantastiche e invidiabili.

Cos’è la risoluzione di una foto

Per risoluzione si intende pressappoco la grandezza di un’immagine. Ci si basa essenzialmente sui punti che la compongono, i cosiddetti pixel. Più ce ne sono, maggiore è la nitidezza della foto stessa. Attenzione, però, la risoluzione ottimale dipende non solo dall’immagine stessa, ma anche dal dispositivo che si utilizza. Se un computer non è al passo coi tempi, tutti i nostri sforzi saranno vani. Bisogna, quindi, sceglierlo bene.

Ma come si può aumentare la qualità di uno scatto?

Con questi programmi è davvero possibile migliorare la risoluzione di un’immagine e avere sempre foto fantastiche e invidiabili

Di seguito esponiamo alcuni programmi online e offline per foto perfette.

Let’s Enhance è un servizio online che permette di aumentare la risoluzione delle foto senza scaricare alcuna app. Si può tranquillamente accedere tramite browser. L’unico ostacolo è che lo si può utilizzare solo per 5 volte al mese. Se si eccede tale numero, bisogna pagare.

Utilizzare questo servizio online è facile. Basta trascinare o caricare la foto e quindi scegliere il tipo di ingrandimento. In un secondo momento ci si registra e si accettano le condizioni di utilizzo. Dopodiché non ci resta che scaricare la nostra immagine processata.

Bigger Picture è un programma utilizzabile su Mac. È veloce e intuitivo, in più è gratuito. Anche qui basta caricare la foto e seguire il procedimento indicato.

Smilla Enlarger, infine, è un’ottima scelta. È disponibile sia per Windows che per Mac. Basta selezionare l’immagine e decidere le dimensioni che più ci aggradano. La qualità non risentirà molto della modifica.