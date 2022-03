È uno dei problemi più imbarazzanti che ci possano capitare. Togliere le scarpe magari in negozio per provarne un nuovo paio e sentire il cattivo odore. Ci teniamo molto alla nostra igiene personale e il solo pensiero che si creda il contrario ci imbarazza.

Eppure sarà capitato a tutti di ritrovarsi a combattere con questo problema e il relativo disagio. Le nostre scarpe preferite ormai impregnate dal cattivo odore che vanno solo buttate. Neanche cambiare la soletta interna ha avuto effetto.

Quindi ricorriamo agli spray e deodoranti per scarpe in commercio. Qualcuno anche molto efficace, ma non proprio economico per la quantità che contengono. Ecco perché trovare una soluzione alternativa è fondamentale se vogliamo risparmiare qualche soldo in più.

Per eliminare puzza e cattivi odori ecco un deodorante per scarpe fai da te facile da fare ottimo come igienizzante

Spesso si lasciano le scarpe nelle scatole non solo per una questione di spazio. Abbiamo già parlato di come organizzare e creare una scarpiera adatta alle nostre esigenze. Con un po’ di creatività si può realizzare una scarpiera organizzata ed evitare scarpe sparse in giro. Ma a causa del cattivo odore evitiamo di riporre le scarpe a posto per non appestare tutto.

Alcune scarpe non si possono lavare in lavatrice e un lavaggio veloce della soletta interna non basta. Ecco, quindi, che le nostre scarpe preferite emanano questo odore di sudore misto a muffa che ci fa vergognare. È assolutamente normale che scarpe poco traspiranti assorbano cattivi odori, non è per forza un problema di salute. Anche se molte persone che soffrono di iperidrosi si trovano a combattere con questo disagio costantemente.

Bicarbonato o borotalco sono tra gli ingredienti più consigliati e comunque abbastanza efficaci. Il fatto è che trattandosi di polveri assorbono l’umidità e il sudore, vero. Ma spesso le solette interne sono così impregnate che uno strato di bicarbonato può fare poco.

Cosa serve per il deodorante:

250 ml di acqua distillata;

30 gr di perborato;

50 ml di alcol alimentare;

20 gocce di olio essenziale di lavanda;

20 gocce di olio essenziale di canfora;

Procedimento:

Sciogliamo il perborato o in alternativa il bicarbonato nell’acqua distillata. Questi saranno gli ingredienti utili per igienizzare la nostra scarpa;

A parte uniamo l’alcol alimentare con le nostre gocce di olio essenziale. Si possono scegliere anche altre fragranze, a seconda dei gusti. Lasciamo riposare una decina di minuti;

Uniamo l’acqua distillata e l’alcol aromatizzato in un flacone con lo spruzzino;

Agitiamo prima dell’uso e spruzziamolo sulla soletta interna delle nostre scarpe maleodoranti. Lasciamo asciugare prima di indossarle, meglio se all’aria aperta o con il phon ad aria fredda.

Quindi, questo spray è perfetto per eliminare puzza e cattivi odori e igienizzare le nostre scarpe. Così possiamo risparmiare facendolo in casa e averne scorte a disposizione ogni volta che serve. In più eviteremo anche che la nostra scarpiera emani cattivo odore e potremo averla super profumata.

