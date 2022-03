Periodicamente una certa percentuale della popolazione italiana viene assalita da un’improvvisa preoccupazione di fare provviste in caso di disastro. Quando temiamo che possano accadere stravolgimenti sociali, conflitti o disastri naturali, il nostro primo istinto è di proteggerci preparando in casa scorte di cibo o di generi di prima necessità. Possiamo dire che il panico è quasi sempre infondato, ma se per nostra tranquillità personale ci teniamo a fare scorta di generi di prima necessità, dovremmo farlo in maniera intelligente. Molti italiani agguantano i primi prodotti che trovano senza fermarsi a riflettere se siano effettivamente pratici e utili da usare in caso di bisogno. Ha davvero senso fare scorta di farina, ad esempio? Ci metteremo a preparare la pizza e la pasta fatta in casa in caso di disastro mondiale? Probabilmente no. Ma allora cosa dovremmo acquistare per stare tranquilli?

Non tralasciamo l’alimento più importante: l’acqua

Prima di tutto, per assicurarsi la sopravvivenza è assolutamente necessario avere una fonte di acqua potabile. Se davvero siamo preoccupati che possa succedere qualche disastro, la nostra priorità dovrebbe essere avere una scorta di acqua a disposizione. Una volta procurataci dell’acqua, possiamo pensare al cibo.

Lasciamo stare carta igienica e farina, sono questi i prodotti di cui ha davvero senso fare scorta in caso di disastro

Le linee guida sono semplici: niente cibi deperibili o che necessitano di preparazione e cottura. Scordiamoci carne, pesce, formaggi freschi e verdure, purtroppo. La maggior parte di questi prodotti ha tempi di conservazione molto brevi. Sarebbe anche meglio evitare prodotti che necessitano di lavorazione, come appunto la farina. Ma allora cosa mettere da parte?

Agrumi, cereali, burro di arachidi, miele e alimenti che non necessitano di refrigerazione

Lasciamo stare carta igienica e farina. È meglio mettere da parte provviste più utili. Alcuni prodotti freschi ricchi di vitamine sono indispensabili per il nostro organismo. Dovremmo certamente puntare sugli agrumi, come limoni e arance, che si conservano a lungo e sono ricchi di nutrienti. Altri prodotti molto densi di sostanze nutritive sono il burro di arachidi o le conserve. Anche il miele può aiutarci. Per quanto riguarda i prodotti animali, la carne essiccata può essere una buona candidata a entrare nella nostra dispensa di emergenza. Anche riso e legumi secchi, seppur necessitando di cottura, si conservano molto a lungo, e sono dei buoni candidati. Non dimentichiamo però anche oggetti non alimentari, come fonti di luce (candele, torce, etc.) e di energia (powerbank).

