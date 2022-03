Dopo un inizio anno faticoso chi non vorrebbe trascorre le vacanze di Pasqua su una spiaggia, baciato da un caldo sole? Sarebbe un modo meraviglioso per ritemprarsi e prepararsi alla bella stagione oramai alle porte. Per chi ha qualche giorno ecco tre splendide soluzioni economicissime per trascorrere la Pasqua al mare e al caldo ad un passo dall’Italia.

Purtroppo non tutti per Pasqua avranno a disposizione qualche giorno di vacanza per allontanarsi dai confini italici. Comunque la classica gita fuori porta, magari di un paio di giorni, potrebbe essere un’occasione per staccare, riposarsi e vedere dei luoghi meravigliosi. Chi vive nel Nord Italia potrebbe fare visita a uno dei borghi medioevali meglio conservati al mondo. Se avesse la notte a disposizione potrebbe dormire nelle stanze di una vera fortezza medievale come facevano re e regine. Tra l’altro con una spesa a partire da 50 euro.

Chi ama le atmosfere medievali potrebbe approfittare della gita fuori porta e visitare uno dei borghi più suggestivi d’Italia a sud ovest di Firenze. Questo borgo in origine era una città etrusca ma nel medioevo è diventata una delle principali città stato della Toscana.

Pasqua al mare e al caldo a prezzi stracciati in 3 meravigliose località balneari a un passo dall’Italia

Ma per chi ha qualche giorno e vuole rilassarsi al caldo di una spiaggia, può trovare delle proposte veramente economiche a due passi dall’Italia. Il nostro Paese ha spiagge meravigliose ma la stagione balneare inizia a fine maggio. Invece in alcune zone del mediterraneo a Pasqua è possibile sdraiarsi su una spiaggia.

In Grecia nella meravigliosa penisola Calcidica è possibile trascorrere 7 notti da sogno in un resort 5 stelle con Spa e spiaggia privata. La soluzione in mezza pensione con volo parte dall’incredibile prezzo di 300 euro.

Per chi ha meno giorni può comunque trascorrere il week end di Pasqua sulla splendida isola di Corfù. Chi sceglie questa soluzione può optare per un villaggio con piscina a 600 metri dalla spiaggia di Acharavi. I prezzi sono davvero super.

Chi desidera fare Pasqua al mare e al caldo può anche optare per una soluzione esotica e alternativa, sempre nel mediterraneo, quella del Marocco. Il Governo ha rimosso le restrizioni per i viaggi fuori dall’Unione Europea. Adesso gli Italiani possono tornare sulle coste africane senza troppi problemi legati al Covid 19.

I voli verso il Paese africano sono a prezzi da non credere. Per esempio, i costi in aprile per un volo andata e ritorno dall’Italia verso la splendida Fez partono da 8 euro. Le tariffe cambiano a seconda della compagnia, dell’aeroporto di partenza e della data. Su un motore di ricerca dedicato ai viaggi non sarà difficile individuare il volo migliore e prenotare la location più adatta alle proprie esigenze.

