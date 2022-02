È impensabile uscire di casa senza aver messo almeno il deodorante sotto le ascelle. Anche se non si amano i profumi, il deodorante è l’aggiunta insostituibile alla nostra igiene personale. Il fatto è che spesso quando si suda si tende ad esagerare con le quantità.

Per mascherare il normale odore di sudore applichiamo molto più deodorante del necessario. Se alcune tipologie non creano nessun alone o macchia, non vale per altre. Infatti soprattutto i prodotti spray tendono a lasciare macchie sul tessuto. Macchie che poi col tempo si induriscono e non vanno via neanche pretrattandole.

Abbiamo già parlato dei tipologie di deodoranti più efficaci oltre che meno inquinanti. Oggi vedremo come eliminare queste fastidiose macchie secche e ostinate. Invece di buttare via la nostra maglietta preferita proviamo con questo metodo incredibile.

Un trucco davvero geniale per togliere le macchie secche indurite di deodorante sotto le ascelle delle magliette

Non solo chi soffre di iperidrosi può trovarsi a combattere contro il problema delle macchi secche sotto le ascelle. Gli ingredienti contenuti nel nostro deodorante spesso mescolati al nostro sudore possono interagire con il tessuto. Non solo lasciando il classico alone bianco che si rimuove facilmente in lavatrice, ma vere e proprie chiazze. Può succedere con i tessuti sintetici ma anche con il cotone di più alta qualità.

Come eliminare le macchie indurite

Sicuramente avremo provato ad eliminarle con la candeggina delicata o pretrattando con il detersivo. Se la candeggina delicata sembra darci qualche risultato, il detersivo potrebbe addirittura peggiorare la situazione. Questo perché la zona è talmente indurita che invece di entrare nelle fibre va a sovrapporsi alla macchia. Creando uno strato ancora più spesso e duro difficile da eliminare.

Allora cosa si può usare per sciogliere questo accumulo di deodorante, sudore e detersivo? La risposta sembrerà assurda, ma un prodotto davvero efficace è il collutorio. In base alla composizione si potranno ottenere risultati differenti però. Uno dei più adatti è probabilmente il Listerine perché contiene anche alcol. Ma ce ne sono molti altri in commercio anche a prezzi più convenienti.

Procedimento

Trasferiamo il collutorio in un flacone con lo spruzzino. Giriamo la maglietta al contrario e spruzziamo la zona ascellare in cui è presente la macchia secca. Lasciamo agire il prodotto per 10 minuti circa prima di sfregare delicatamente. A questo punto procediamo con il normale lavaggio in lavatrice, possibilmente a 40° gradi. Ed ecco dissolta la macchia secca che sembrava impossibile da rimuovere.

Quindi, ecco un trucco davvero geniale per togliere le macchie anche più ostinate su maglie intime o t-shirt. Con questo metodo dovrebbero sparire anche i cattivi odori di sudore dal tessuto. Però a seconda del collutorio usato potrebbe essere necessario un altro passaggio. Questa volta però servirà un pretrattante fatto in casa con la candeggina delicata.

