Le ortensie sono fiori meravigliosi per il balcone e il giardino. Molto colorati e belli “in carne”, danno subito un tono di allegria ai nostri spazi aperti. Le tipologie sono infinite: bianche, blu o rampicanti, questi fiori sono sempre un’ottima scelta, quando si tratta di piante da giardino o per decorare il nostro terrazzo. Purtroppo, a volte sfioriscono: sono fiori delicati, che hanno bisogno di cure ed attenzioni. Esiste però un trucco per mantenerle rigogliose e sane ed evitare che perdano vitalità.

Le regole base per ortensie sane

Le ortensie hanno bisogno di molta acqua, come suggerisce il loro nome “Hydrangea”, ovvero pianta dell’acqua. Se coltivate in vaso, avranno bisogno del doppio di acqua, non potendosi nutrire dal sottosuolo. Inoltre, sono fiori che amano le temperature fresche, anche in estate, per cui non devono essere esposte a temperature superiori ai 18 gradi. Il concime da usare dovrà essere il doppio di quello che usiamo per le altre piante: hanno bisogno di un terreno ricco e grasso, ma anche compatto, per evitare i ristagni di acqua. Occhio al sole! Devono essere in una condizione di mezz’ombra e non esposte alla luce diretta. Per non farle sfiorire, poi, possiamo ricorrere a un trucco molto utile.

Se le ortensie bianche e blu in vaso o rampicanti sfioriscono ecco cosa dovremmo fare per curarle

Il segreto per non far sfiorire le ortensie, oltre a tutti i normali accorgimenti da applicare per curarle, è il succo di limone. Ma attenzione: non va usato puro, in quanto è troppo acido e le farebbe morire. Dovremmo diluirlo, aggiungendo metà succo di limone in circa 2 litri d’acqua. Non dovremmo innaffiarle direttamente, ma preferibilmente vaporizzare la soluzione con uno spruzzino, o versare il liquido nel sottovaso, in modo tale che venga assorbito lentamente. Questa soluzione permetterà di allontanare i parassiti e scongiurare la comparsa di malattie, che possono intaccare le radici.

Quando procedere con il trattamento

Questo trattamento anti sfioritura andrebbe fatto due volte a settimana. Inoltre, possiamo usare anche la buccia del limone, ricca di nutrienti, che arricchirà il terreno di vitamine e minerali. Adottando questa tecnica e rispettando tutti i bisogni di questi fiori tanto meravigliosi quanto delicati, potremo favorirne la crescita e contribuire a renderle sane e fiorite. Se le ortensie bianche e blu in vaso ci sembrano sciupate e cominciano a sfiorire, potrebbe essere questo il segreto per dar loro nuova vita e rinvigorirle.

